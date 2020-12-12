Команда из Луганска одержала победу в футбольном турнире в Сухуме

Международный турнир "Лига братских народов" проходил в Сухуме с 8 по 12 декабря. В турнире приняли участие команды из Абхазии и ЛНР.

СУХУМ, 12 дек - Sputnik, Асмат Цвижба. Победителем международного турнира по футболу "Лига братских народов" стала команда из Луганской народной республики "Восток-Уголь", сообщил Sputnik президент Федерации футбола Абхазии Виталий Федоренко.

В финале команда из ЛНР обыграла команду из сухумское "Динамо" со счетом 3:1.

Третье место занял футбольный клуб "Гагра", на четвертом оказалась команда из Гудауты "Рица-2".

"Турнир состоялся спустя полтора месяца после чемпионата Абхазии, но наши игроки показали интересную игру",- отметил Федоренко.

В турнире "Лига братских народов" приняли участие команды из Абхазии - "Динамо" Сухум, "Гагра", гудаутская "Рица-2" и сборная Седьмой военной базы.