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Борцы из Абхазии взяли золото и бронзу на соревнованиях в России

Борцы из Абхазии взяли золото и бронзу на соревнованиях в России

Госкомспорта Абхазии
Спорт
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Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди мужчин, посвященные памяти заслуженного тренера СССР, судьи международной категории экстра-класса Александра Попова, проходили в Мытищах в Московской области 18-20 декабря.

СУХУМ, 19 дек – Sputnik. Георгий Адлейба занял первое место на всероссийских соревнованиях по вольной борьбе среди мужчин, которые прошли в Мытищах, сообщил тренер по вольной борьбе Тимур Джопуа.

В соревнованиях также принимали участие Асланбек Гварамия, который стал обладателем бронзовой награды и Астамур Гунба, который получил травму и не смог занять призовое место.

"Георгий Адлейба занял первое место в весовой категории 57 килограммов, а Асланбек Гварамия третье место в весовой категории 86 килограммов, боролись они с ребятами из России. А Астамур Гунба, воспитанник Гудаутской спортшколы, он травмировался, и не смог продолжить борьбу", - сказал Джопуа.

На всероссийских соревнованиях по вольной борьбе среди мужчин приняло участие более 100 спортсменов из всех регионов России.

Участники соревнования Георгий Адлейба и Асланбек Гварамия – титулованные спортсмены. Асланбек Гварамия - чемпион мира среди юношей 2015 года и чемпион России среди молодежи 2018 года, он участвовал в мировом первенстве, где занял пятое место. Георгий Адлейба стал вторым в чемпионате России 2018 года.


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