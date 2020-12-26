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Батал Чежия на пресс-конференции в Sputnik Абхазии

Батал Чежия одержал победу на вечере бокса в Тамбове

© Sputnik / Томас Тхайцук
Спорт
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/sports/20201226/1031527715/Batal-Chezhiya-oderzhal-pobedu-na-vechere-boksa-v-Tambove.html

В субботу 26 декабря в Тамбове состоялся боксерский турнир от Федерации бокса России и промоушена Tambov Boxing Promotions.

СУХУМ, 26 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Батал Чежия одержал победу над спортсменом Романом Клемешовым на вечере бокса в Тамбове в субботу 26 декабря. 

Боксер из Абхазии начал бой с агрессивной атаки и сохранял преимущество в течение всех восьми раундов. 

Благодаря победе в этом бою Чежия поднимется в мировом и российском рейтинге боксеров.

Абхазский боксер Батал Чежия занимает в российском рейтинге 12-ю строчку, а в мировом 183-ю. У боксера на профессиональном ринге уже 13 боев, из них десять побед, одно поражение и две ничьи. Он является обладателем титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс".


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