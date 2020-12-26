Батал Чежия одержал победу на вечере бокса в Тамбове

В субботу 26 декабря в Тамбове состоялся боксерский турнир от Федерации бокса России и промоушена Tambov Boxing Promotions.

СУХУМ, 26 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Батал Чежия одержал победу над спортсменом Романом Клемешовым на вечере бокса в Тамбове в субботу 26 декабря.

Боксер из Абхазии начал бой с агрессивной атаки и сохранял преимущество в течение всех восьми раундов.

Благодаря победе в этом бою Чежия поднимется в мировом и российском рейтинге боксеров.

Абхазский боксер Батал Чежия занимает в российском рейтинге 12-ю строчку, а в мировом 183-ю. У боксера на профессиональном ринге уже 13 боев, из них десять побед, одно поражение и две ничьи. Он является обладателем титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс".