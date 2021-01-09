Харитон Агрба победил в финале турнира по профессиональному боксу в Сочи

Турнир по боксу "Лига Ставок. Кубок Матч! Боец" прошел 8 января в Сочи, где по итогам в финале встретились команды Мурата Гассиева и Султана Ибрагимова.

СУХУМ, 9 янв – Sputnik. Харитон Агрба одержал победу над Радмиром Абдурахмановым по итогам четырех раундов в финале турнира по профессиональному боксу, который проходил в формате командного чемпионата.

Противники сражались в весовой категории до 69 килограммов, со счетом 40:36 победу одержал боксер из Абхазии Харитон Агрба.

По итогам финальных поединков подопечные Мурата Гассиева победили команду серебряного призера Олимпийских игр Султана Ибрагимова со счетом 4:1.

Боксер из Абхазии провел свой первый бой в турнире "Лига Ставок. Кубок Матч! Боец" 2 января, где победил Степана Хитаряна.

Харитон Агрба – российский боксер, серебряный призер европейских игр, двукратный призер чемпионатов России 2012 и 2018 года, профессионально дебютировал в 2019 году, провел четыре поединка и во всех одержал победы, одну выиграл досрочно. Боролся спортсмен из Абхазии против мастера спорта международного класса, финалиста чемпионата Москвы.