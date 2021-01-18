Абхазский спортсмен Рустам Ампар поборется в турнире "Underground 3" в США

Рустам Ампар - мастер спорта международного класса, победитель юниорского первенства России, призер юниорского первенства Европы и мира, обладатель Кубка мира, победитель Гран-при Иван Ярыгин.

СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Абхазский борец Рустам Ампар примет участие в турнире "Underground 3", который состоится 20 января в США, сообщает Госкомитет Абхазии по делам молодежи и спорту.

Турнир проводится Висконсинским тренировочным центром (WRTC).

В рамках шоу Рустам Ампар встретится с чемпионом NCAA, членом сборной США Сетом Гроссом в весовой категории 57 килограммов.

Рустам Ампар - мастер спорта международного класса, победитель юниорского первенства России, призер юниорского первенства Европы и мира, обладатель Кубка мира, победитель Гран-при "Иван Ярыгин".

В настоящее время абхазский борец пробует себя в роли тренера в Нью-Джерси.