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Абхазский спортсмен Рустам Ампар поборется в турнире "Underground 3" в США

© Foto / Facebook/Рустам Ампар
Спорт
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Рустам Ампар - мастер спорта международного класса, победитель юниорского первенства России, призер юниорского первенства Европы и мира, обладатель Кубка мира, победитель Гран-при Иван Ярыгин.

СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Абхазский борец Рустам Ампар примет участие в турнире "Underground 3", который состоится 20 января в США, сообщает Госкомитет Абхазии по делам молодежи и спорту.

© Foto / из личного архива Рустама Ампар
Рустам Ампар победил Джека Мюллера на турнире по вольной борьбе в Нью-Йорке

Турнир проводится Висконсинским тренировочным центром (WRTC).

В рамках шоу Рустам Ампар встретится с чемпионом NCAA, членом сборной США Сетом Гроссом в весовой категории 57 килограммов.

Рустам Ампар - мастер спорта международного класса, победитель юниорского первенства России, призер юниорского первенства Европы и мира, обладатель Кубка мира, победитель Гран-при "Иван Ярыгин".

В настоящее время абхазский борец пробует себя в роли тренера в Нью-Джерси.


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