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Борец Рустам Ампар уступил сопернику из США в турнире "Underground 3"

© Foto / Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту
Спорт
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Sputnik Абхазия
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В рамках турнира "Underground 3" прошли 14 схваток по вольной и греко-римской борьбе, в которых приняли участие как мужчины, так и женщины-борцы.

СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Рустам Ампар уступил одному из лидеров сборной США по вольной борьбе Сету Гроссу в турнире "Underground 3", который прошел 20 января в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщает Госкомспорта Абхазии.

"После первой половины схватки абхазский спортсмен вел со счетом 7:0, но затем в упорной борьбе уступил сопернику с минимальным разрывом 9:8. Сет Гросс - член сборной команды США, чемпион NCAA, кандидат на участие в Олимпийских играх 2021 года", - говорится в сообщении.

Турнир проводился Висконсинским тренировочным центром (WRTC).

Рустам Ампар - мастер спорта международного класса, победитель юниорского первенства России, призер юниорского первенства Европы и мира, обладатель Кубка мира, победитель Гран-при "Иван Ярыгин".


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