Молодежная сборная Абхазии по футболу провела первый матч в Сочи

Молодежная сборная Абхазии по футболу проведет три товарищеских матча в рамках учебно-тренировочного сбора в Сочи.

СУХУМ, 7 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Молодежная сборная Абхазии по футболу провела первый товарищеский матч с командой "Медик" из Сочи в воскресенье 7 февраля, сообщил Sputnik президент Федерации футбола Абхазии Виталий Федоренко.

"Сегодня в Сочи состоялся первый матч молодежной сборной Абхазии по футболу возрастом до 18 лет. К сожалению, мы уступили со счетом 4:0 клубу "Медик", который выступает в первенстве Краснодарского края и занимает первое место в чемпионате Сочи", - отметил он.

По словам Федоренко, такой результат можно объяснить тем, что юношеская сборная республики впервые была создана за последние десять лет, и у молодых игроков не было возможности тренироваться, так как более года в Абхазии не проводились чемпионаты среди футболистов детско-юношеского возраста.

"Команда собрана с нуля, и у тренеров, руководства даже не было понимания, какой спортивный уровень наших ребят. Поэтому было принято решение начать сборы и посмотреть, что у нас происходит с молодыми игроками в абхазском футболе", - сказал он.

Несмотря на исход матча, тренер сборной Тамаз Бжания остался доволен тем, как игроки проявили себя на поле. По его словам, футболисты старались, сумели сохранить дисциплину во время встречи и проявить бойцовские качества, но долгий перерыв в тренировках не остался без последствий.

"Есть материал, с которым надо работать. У команды очень хороший потенциал, и необходимо проводить полноценные тренировки. В целом я доволен сегодняшней игрой, исходя из того, как пройдет турнир, будем собирать основной состав", - сказал он.

© Foto / Государственный комитет Абхазии по делам молодежи и спорту Молодежная сборная Абхазии по футболу

Как сообщает Государственный комитет Абхазии по делам молодежи и спорту, вторым соперником молодежной сборной страны станет астраханский "Волгари" 14 февраля. Точная дата и соперник третьего матча пока не определены.