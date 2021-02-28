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Молодежная сборная Абхазии по футболу уступила команде из Ростова

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/sports/20210228/1031921089/Molodezhnaya-sbornaya-Abkhazii-po-futbolu-ustupila-komande-iz-Rostova.html

Матч с ростовской командой стал четвертой товарищеской игрой национальной сборной Абхазии в рамках учебно-тренировочного сбора.

СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Молодежная сборная Абхазии по футболу уступила команде Ростовского училища Олимпийского резерва в воскресенье 28 февраля. Об этом сообщает Госкомспорта Абхазии.

Подопечные Тамаза Бжания встречались с командой заслуженного тренера Абхазии и России Александра Тумасяна. Игра проходила в Олимпийском парке Сочи и завершилась со счетом 2:1, в пользу ростовчан.

Матч посетил председатель Государственного комитета Абхазии по делам молодежи и спорту Джемал Губаз, который поздравил Александра Тумасяна с награждением орденом "Ахьдз-Апша" III степени, указ о награждении подписал президент Абхазии Аслан Бжания 9 февраля.

© Sputnik
Дополнительное время: Виноградов об играх за молодежную сборную Абхазии

"Поздравляю моего тренера - Александра Сергеевича с заслуженной наградой. Он всегда помогает спортсменам Абхазии и способствует развитию и популяризации спорта в нашей стране. В этом году благодаря ему семь юных абхазских футболистов были зачислены в Ростовское областное училище олимпийского резерва. Он всецело принадлежит спорту и готов в нужную минуту помочь", - отметил он.

В рамках учебно-тренировочного сбора молодежная команда Абхазии по футболу ранее встречалась с командой "Медик" из Сочи, которому уступила со счетом 4:0. Следующую игру команда провела с футболистами клуба "Сочи", в этом матче абхазские спортсмены оказались сильнее – 4:2.  Затем, сборная встречалась с дублем астраханского "Волгаря", игра завершилась со счетом 4:1 в пользу "Волгаря".

 


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