СУХУМ, 2 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Таращ Хагба избран президентом Федерации футбола Абхазии на отчетно-выборной конференции ФФА во вторник 2 марта.

Открыл встречу Джума Кварацхелия, возглавлявший Федерацию футбола Абхазии в последние годы, он передал слово председателю отчетно-выборной конференции Рафаэлю Ампар.

Рафаэль Ампар подчеркнул, что новому президенту организации, его заместителю и исполкому Федерации футбола предстоит провести много работы для того, чтобы этот вид спорта в республике развивался. Для этого необходимо решать проблемы, которые испытывают спортивные комитеты в районах страны.

Он отметил, что на конференцию были приглашены 48 делегатов - это бывшие руководители Федерации футбола, ветераны отечественного игры, представители клубов. Из числа приглашенных на встрече присутствовали 25 человек, что позволяло провести выборы президента ФФА.

После с речью выступил президент организации Джума Кварацхелия, который заметил, что, несмотря на сложности, руководство организации прилагало возможные усилия для того, чтобы поддержать футбол в стране. Кварацхелия пожелал новому президенту Федерации футбола Абхазии успешной и плодотворной работы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Отчетно-выборная конференция президента Федерации футбола Абхазии

Делегаты встречи единогласно поддержали кандидатуру Тараща Хагба на должность президента Федерации футбола страны.

В своем выступлении Таращ Хагба поблагодарил за оказанное ему доверие и сказал, что это новый этап в его жизни, и он приложит максимум усилий, чтобы добиться положительных изменений в абхазском футболе.

Кандидатами на должность руководителя Федерации футбола Абазии стали двое – президент футбольного клуба "Нарт" Геннадий Цвинария, который в 2004-2005 годах уже возглавлял Федерацию, и футболист, чемпион мира по версии ConIFA-2016 Таращ Хагба.

После, выступил кандидат в президенты ФФА Геннадий Цвинария, который сказал, что принял решение снять свою кандидатуру после того, как поговорил с другим кандидатом Таращем Хагба.

Геннадий Цвинария заметил, что у Тараща Хагба есть большое желание изменить отечественный футбол в лучшую сторону. Это обстоятельство и молодость Хагба позволят ему достичь большего на этой должности, заметил Цвинария.

Согласно уставу Федерации футбола Абхазии, президент организации выбирается сроком на четыре года. Президента Федерации футбола избрали представители футбольных команд, ветераны отечественного футбола, президенты клубов и члены совета Федерации футбола.

Таращ Хагба родился в 1991 году, и первые шаги в футболе начал делать в клубе "Нарт", затем стал выступать за "Гагру", после вернулся в "Нарт", а затем начал играть за столичное "Динамо". Сейчас Таращ Хагба выступает за гаргскую команду. Таращ Хагба - мастер спорта, он награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени за победу национальной команды страны на Чемпионате мира по футболу под эгидой ConIFA-2016.

Федерацию футбола Абхазии в разные годы возглавляли: Владимир Миканба, Валерий Аршба, Рафаэль Ампар, Геннадий Цвинария, Артур Миквабия, Леонид Дзапшба, Джемал Губаз, Руслан Аджинджал. С 2017 по 2020 годы организацией руководил Джума Кварацхелия.