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Таращ Хагба избран президентом Федерации футбола Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
Спорт
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Sputnik Абхазия
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Отчетно-выборная конференция президента Федерации футбола Абхазии состоялась во вторник 2 марта в Сухуме.

СУХУМ, 2 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Таращ Хагба избран президентом Федерации футбола Абхазии на отчетно-выборной конференции ФФА во вторник 2 марта. 

Открыл встречу Джума Кварацхелия, возглавлявший Федерацию футбола Абхазии в последние годы, он передал слово председателю отчетно-выборной конференции Рафаэлю Ампар.

© Sputnik
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Рафаэль Ампар подчеркнул, что новому президенту организации, его заместителю и исполкому Федерации футбола предстоит провести много работы для того, чтобы этот вид спорта в республике развивался. Для этого необходимо решать проблемы, которые испытывают спортивные комитеты в районах страны. 

Он отметил, что на конференцию были приглашены 48 делегатов - это бывшие руководители Федерации футбола, ветераны отечественного игры, представители клубов. Из числа приглашенных на встрече присутствовали 25 человек, что позволяло провести выборы президента ФФА. 

После с речью выступил президент организации Джума Кварацхелия, который заметил, что, несмотря на сложности, руководство организации прилагало возможные усилия для того, чтобы поддержать футбол в стране. Кварацхелия пожелал новому президенту Федерации футбола Абхазии успешной и плодотворной работы.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Отчетно-выборная конференция президента Федерации футбола Абхазии

Делегаты встречи единогласно поддержали кандидатуру Тараща Хагба на должность президента Федерации футбола страны.

© CC0
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В своем выступлении Таращ Хагба поблагодарил за оказанное ему доверие и сказал, что это новый этап в его жизни, и он приложит максимум усилий, чтобы добиться положительных изменений в абхазском футболе. 

Кандидатами на должность руководителя Федерации футбола Абазии стали двое – президент футбольного клуба "Нарт" Геннадий Цвинария, который в 2004-2005 годах уже возглавлял Федерацию, и футболист, чемпион мира по версии ConIFA-2016 Таращ Хагба.   

После, выступил кандидат в президенты ФФА Геннадий Цвинария, который сказал, что принял решение снять свою кандидатуру после того, как поговорил с другим кандидатом Таращем Хагба. 

Геннадий Цвинария заметил, что у Тараща Хагба есть большое желание изменить отечественный футбол в лучшую сторону. Это обстоятельство и молодость Хагба позволят ему достичь большего на этой должности, заметил Цвинария.

© CC0
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Согласно уставу Федерации футбола Абхазии, президент организации выбирается сроком на четыре года. Президента Федерации футбола избрали представители футбольных команд, ветераны отечественного футбола, президенты клубов и члены совета Федерации футбола. 

Таращ Хагба родился в 1991 году, и первые шаги в футболе начал делать в клубе "Нарт", затем стал выступать за "Гагру", после вернулся в "Нарт", а затем начал играть за столичное "Динамо". Сейчас Таращ Хагба выступает за гаргскую команду. Таращ Хагба - мастер спорта, он награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени за победу национальной команды страны на Чемпионате мира по футболу под эгидой ConIFA-2016.

Федерацию футбола Абхазии в разные годы возглавляли: Владимир Миканба, Валерий Аршба, Рафаэль Ампар, Геннадий Цвинария, Артур Миквабия, Леонид Дзапшба, Джемал Губаз, Руслан Аджинджал. С 2017 по 2020 годы организацией руководил Джума Кварацхелия.


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