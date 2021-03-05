Глава Федерации футбола Абхазии рассказал о планах развития спорта

СУХУМ, 5 мар – Sputnik. Развитие абхазского футбола должно проходить поэтапно, сказал в эфире радиопередачи Sputnik "Дополнительное время" новый президент Федерации футбола Абхазии Таращ Хагба.

"Мы составили стратегический документ, это план развития абхазского футбола, где указано, что у нас есть на сегодня, чего нет и к чему нужно стремиться. Для реализации программы нужна финансовая помощь правительства. Что касается рабочих моментов, то в штате Федерации футбола должны работать квалифицированные люди и воплощать идеи, которые у нас есть", - подчеркнул он.

Хагба отметил, что его заместителем станет Анри Ашуба, представителем Федерации футбола Абхазии от ConIFA будет Гиви Тодуа.

"Он понимает, что такое футбол изнутри, с представителями организации. Кроме того, ему предоставляют определенную работу в ConIFA", – сказал президент ФФА.

Что касается внутреннего чемпионата, Таращ Хагба сообщил, что будет предпринимать все необходимые действия, чтобы он состоялся.

"Как представитель Федерации футбола, я должен быть убежден в том, что командам будут помогать, как это происходило раньше, то есть через муниципальный бюджет каждого района. Они помогали футболу с финансовой точки зрения, я должен убедиться, будет ли такая возможность сейчас или же нет. После того как я буду понимать, что командам будет оказываться финансовая помощь, я буду встречаться с представителями команд, чтобы уже начинался тренировочный процесс", - подчеркнул он.

Также необходимо составить футбольный календарь, по которому будут проходить матчи чемпионата страны и игры за кубок.

"То есть очень много работы, которую нужно выполнить в течение месяца. Что касается инфраструктуры, то состояние наших полей оставляет желать лучшего, это проблема, которую нужно решить. Я понимаю, что решить проблемы футбола за год или два не получится, но всеобщими усилиями надо к этому идти. У нас есть один стадион, который находится в хорошем состоянии, это "Динамо", - сказал Хагба.

Несмотря на все сложности в отечественном футболе, Таращ Хагба не расценивает ситуацию в этом виде спорта как критическую.

"В 2016 году проведение чемпионата мира ConIFA было сказкой для нашего народа. Чемпионат проходил на высоком уровне, народ, как одно целое, забыв про политику и свои проблемы, болел за одну команду. Эта энергетика передавалась нам, футболистам, это реклама и престиж страны, то направление, через которое можно рекламировать Абхазию, давайте тогда развивать футбол", - заметил президент Федерации футбола Абхазии.

Согласно уставу Федерации футбола Абхазии, президент организации выбирается сроком на четыре года. Президента Федерации футбола избрали представители футбольных команд, ветераны отечественного футбола, президенты клубов и члены совета Федерации футбола.

Таращ Хагба родился в 1991 году, и первые шаги в футболе начал делать в клубе "Нарт", затем стал выступать за "Гагру", после вернулся в "Нарт", а затем начал играть за столичное "Динамо".

В последние годы Таращ Хагба выступает за гаргскую команду. Таращ Хагба - мастер спорта, он награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени за победу национальной команды страны на Чемпионате мира по футболу под эгидой ConIFA-2016.

Федерацию футбола Абхазии в разные годы возглавляли: Владимир Миканба, Валерий Аршба, Рафаэль Ампар, Геннадий Цвинария, Артур Миквабия, Леонид Дзапшба, Джемал Губаз, Руслан Аджинджал. С 2017 по 2020 годы организацией руководил Джума Кварацхелия.