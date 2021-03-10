Ален Авидзба выиграл теннисный турнир в Португалии

В финале Ален Авидзба уверенно обыграл француза Люка Пуллана в двух сетах со счетом 6:2, 6:2.

СУХУМ, 10 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазский теннисист Ален Авидзба стал победителем турнира ITF с призовым фондом 25 тысяч долларов, который прошел 7 марта в португальском Фару.

"Турнир прошел очень хорошо, я доволен, что мне удалось одержать победу в нем. Но важнее всего, я доволен своей игрой, что показал хороший теннис, все сложилось идеально, корты, погода и мячи", - отметил Ален Авидзба в интервью радио Sputnik.

Говоря о сопернике по финальному матчу Люке Пуллане, Авидзба подчеркнул, что его манера игры хорошо ему известна и, несмотря на счет двух сетов 6:2, 6:2, встреча получилась непростой.

"Он достаточно хорошо бегает, возвращает подачи в корт, поэтому нужно было держать концентрацию с первого и до последнего мяча. Я пока не знаю, как итоги турнира скажутся на моем рейтинге, сейчас меня больше интересует качество игры", - заметил он.

После победы на турнире в Фару, Ален Авидзба вернется во Францию, где постоянно тренируется, и спустя десять дней выберет теннисный турнир, в котором будет принимать участие.

"Я пока не знаю, в какую страну поеду на турнир, поступают поздравления из Абхазии, родные и близкие поздравили. Из-за пандемии пока не знаю, когда в следующий раз смогу приехать в Абхазию, но, когда приеду, уверен, что получится провести еще один мастер-класс в республике", - сказал Авидзба.

Ален Авидзба – российский теннисист родом из Абхазии, в августе 2014 года завоевал бронзовую медаль командного чемпионата мира по теннису среди игроков до 14 лет, в июне 2018 года выиграл турнир серии ITF Futures в Тулузе (Франция), в октябре 2019 года в Москве на Кубке Кремля дошел до 2-го круга (до 1/8 финала), где проиграл сербу Николе Милоевичу.