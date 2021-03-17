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Молодежная сборная Абхазии по футболу сыграет с чемпионами мира

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Sputnik Абхазия
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Национальная студенческая футбольная лига была создана в 2011 году. Команда из Абхазии впервые примет участие в соревнованиях между студенческими сборными России.

СУХУМ, 17 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Молодежная сборная Абхазии по футболу проведет первые матчи с командами из Краснодара в рамках "Национальной студенческой футбольной лиги" 2021, рассказал в интервью радио Sputnik председатель Государственного комитета по делам молодежи и спорта Джемал Губаз.

Пресс-конференция по итогам участия абхазской сборной по футболу в чемпионате Европы по версии СonIFA
© Sputnik / Томас Тхайцук
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По его словам, команда из Абхазии была первой, кого пригласили принять участие во всероссийских соревнованиях по футболу среди студентов. В планах у организаторов в будущем пригласить для участия команды из ДНР, ЛНР и Приднестровья.

В первом матче команда из Абхазии встретится на поле со сборной Краснодара, которая дважды становилась чемпионом Европы и мира. После игры определится, в какой лиге будет выступать Абхазия. 

По словам Губаз, возраст игроков молодежной сборной Абхазии по футболу не будет превышать 21 года.

"На матчах будут присутствовать лучшие тренеры, судьи, селекционеры и агенты. Лучшие футболисты могут попасть в команды России. Многие ребята учатся в России, мы ведем переговоры, чтобы они тоже приняли участие в играх. Если мы выиграем студенческую лигу, мы сможем как страна попасть на чемпионат мира и Европы", - сказал он.

Игры "Национальной студенческой футбольной лиги" будут идти в течение года. Матчи состоятся в Крыму.


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