Чемпионат Европы ConIFA-2021 перенесли

Сборная Абхазии по футболу будет участвовать в Чемпионате Европы ConIFA-2021. В феврале прошла жеребьевка, по итогам которой республика попала в группу В.

СУХУМ, 17 мар - Sputnik. Чемпионат Европы по футболу ConIFA-2021 перенесли на 7-17 июля, он пройдет во французском городе Ницца, об этом сообщается в официальном аккаунте турнира в Twitter.

CONIFA can confirm that the 2021 European Football Cup, to be held in Nice, France, has been postponed from June 9-19 to July 7-17.



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📸 Gevorg Ghazaryan pic.twitter.com/EGG6UZWcph — CONIFA (@CONIFAOfficial) March 17, 2021

Турнир планировали провести 9-19 июня, причины переноса не сообщаются.

Всего в турнире примут участие 12 команд: сборная Графства Ниццы, Абхазии, Южной Осетии, Падании, Сапми, Западной Армении, Северного Кипра, Арцаха, Секейского края, Чамерии, Сардинии и Корнуолла.

В 2016 году чемпионат мира по футболу ConIFA проходил в Абхазии и тогда национальная сборная Абхазии стала победителем.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедших в состав FIFA, и насчитывает более 25 команд.

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