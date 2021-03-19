Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру, бой за его титул пройдет в мае

В смешанных единоборствах Нурмагомедов одержал 29 побед в 29 поединках. Боец сдержал данное матери слово и не согласился на 30-й поединок, он поблагодарил промоутера и всю команду UFC за возможность проявить себя.

СУХУМ, 19 мар - Sputnik. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру, объявил на своей странице в Twitter глава UFC Дэйна Уайт.

19 марта президент Уайт провел последние переговоры с россиянином, но убедить его вернуться так и не получилось.

"Он официально закончил карьеру, 100%. Было невероятно наблюдать, как ты работаешь, спасибо тебе за все, мой друг, наслаждайся тем, что будет дальше", - написал Уайт.

Нурмагомедов завоевал пояс UFC в 2018 году, победив американца Эла Яквинту. Потом он провел три успешных защиты титула - в поединках против ирландца Конора Макгрегора, американцев Дастина Пуарье и Джастина Гэтжи. В октябре 2020 года, после победы над Гэтжи, россиянин объявил о завершении карьеры.

Всего в смешанных единоборствах 32-летний Нурмагомедов одержал 29 побед в 29 поединках.

Уже в мае за титул Нурмагомедова в UFC сразятся американец Майкл Чендлер и бразилец Чарльз Оливейра.

Летом прославленного спортсмена ждут с мастер-классом в Абхазии.