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Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру, бой за его титул пройдет в мае

© Sputnik / Виталий Тимкив
Спорт
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/sports/20210319/1032049245/Khabib-Nurmagomedov-ofitsialno-zavershil-kareru-boy-za-ego-titul-proydet-v-mae.html

В смешанных единоборствах Нурмагомедов одержал 29 побед в 29 поединках. Боец сдержал данное матери слово и не согласился на 30-й поединок, он поблагодарил промоутера и всю команду UFC за возможность проявить себя.

СУХУМ, 19 мар - Sputnik. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру, объявил на своей странице в Twitter глава UFC Дэйна Уайт.

© Sputnik / Алексей Никольский
Хабиб Нурмагомедов планирует провести мастер-класс в Абхазии

19 марта президент Уайт провел последние переговоры с россиянином, но убедить его вернуться так и не получилось.

"Он официально закончил карьеру, 100%. Было невероятно наблюдать, как ты работаешь, спасибо тебе за все, мой друг, наслаждайся тем, что будет дальше", - написал Уайт.

Нурмагомедов завоевал пояс UFC в 2018 году, победив американца Эла Яквинту. Потом он провел три успешных защиты титула - в поединках против ирландца Конора Макгрегора, американцев Дастина Пуарье и Джастина Гэтжи.  В октябре 2020 года, после победы над Гэтжи, россиянин объявил о завершении карьеры.

Всего в смешанных единоборствах 32-летний Нурмагомедов одержал 29 побед в 29 поединках.

Уже в мае за титул Нурмагомедова в UFC сразятся американец Майкл Чендлер и бразилец Чарльз Оливейра.

Летом прославленного спортсмена ждут с мастер-классом в Абхазии.

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