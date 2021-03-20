Боксер из Абхазии Харитон Агрба встретился на ринге с соперником из Кубы Албером Рохасом на вечере профессионального бокса в Москве в субботу 20 марта.

СУХУМ, 20 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Техническим нокаутом боксер из Абхазии Харитон Агрба завоевал титул чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA Continental) в полусреднем весе в Москве 20 марта.

Соперником Агрба стал кубинец Албер Рохас, хотя предполагалось, что на ринг против него выйдет венесуэлец Эснейкера Корреа. О смене соперника стало известно за день до боя.

С самого начала первого раунда Агрба задал тон бою. Он оказывал давление на соперника и не давал ему возможности проводить контратаки. Венесуэльский боец выбрал довольно спорную тактику – он часто опускал руки, в ответ на удары по лицу улыбался, подолгу стоял в углу ринга.

Агрба извлек максимум из такой "стратегии" соперника. В результате во втором раунде рефери остановил бой. Харитону Агрба присудили победу техническим нокаутом. Это стало его пятой победой в профессиональном боксе из пяти встреч.

Харитону Агрба 25 лет. Он родился в Гагре. Серебряный призер европейских игр, двукратный призер чемпионатов России 2012 и 2018 года, профессионально дебютировал в 2019 году, провел четыре поединка и во всех одержал победы, один выиграл досрочно.

Боролся спортсмен из Абхазии против мастера спорта международного класса, финалиста чемпионата Москвы.

В январе 2021 года в составе команды Мурата Гассиева Агрба одержал победу над Радмиром Абдурахмановым по итогам четырех раундов в финале турнира по профессиональному боксу "Лига Ставок. Кубок Матч! Боец", который прошел в Сочи.