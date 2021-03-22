Стало известно, как будет работать Сухумский олимпийский бассейн после открытия

Сухумский олимпийский бассейн был открыт в 1980 году к Олимпиаде в Москве. Он соответствовал всем международным стандартам, его глубина – 2,25 метра, ширина – 20 метров, а длина – 50 метров.

СУХУМ, 22 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Из-за проблем, связанных с обеспечением Сухумского бассейна электричеством, он будет работать только в летний период, рассказал в интервью Sputnik директор фирмы "Аквастройинвест" Омар Сангулия.

"Все работы проходят по плану, однако проблема состоит в том, что городская администрация и "Черноморэнерго" не могут обеспечить достаточной электроэнергией для нагревания воды в бассейне. У нас лежит заявка на 860 киловатт, только на нагрев бассейна нужно 800 киловатт, а 60 - на обеспечение душевых и других коммуникаций", - отметил он.

Несмотря на это, продолжил Сангулия, все работы, как и планировалось, будут завершены к лету.

"Планы такие - закончить все работы летом, без обогрева, у нас все коммуникации лежат, идут только отделочные работы. Если погода позволит, в мае все работы закончим, и с июня планируем запуститься, препятствий больших не возникает, кроме электроэнергии", - говорит он.

По его словам, после завершения всех работ, бассейн наполнят водой, которая нагреется естественным путем.

"Но это на три, четыре месяца, потом проблема снова встанет, то есть использовать бассейн как спортивный не будет возможности из-за того, что детей в холодную воду не спустишь", - заметил Омар Сангулия.

Ранее подрядчик проекта Дмитрий Папаскир сообщал, что бассейн на набережной Диоскуров планируется запустить к началу летнего сезона 2021 года.

Длина бассейна составит 50 метров, а вода будет морская, при проведении соревнований будет подаваться пресная вода. Одновременно в бассейне сможет плавать 40-50 человек, трибуна для зрителей рассчитана на 360 человек. Также бассейн будет предусмотрен для людей с ограниченными возможностями.

Строительство сухумского бассейна началось в 1968 году, открыт он был в 1980 году к Олимпийским играм в Москве. Бассейн соответствовал всем международным стандартам, его глубина – 2,25 метра, ширина – 20 метров, а длина – 50 метров. Трибуны вмещали 360 зрителей.

В годы Отечественной войны народа Абхазии объект пострадал, и с тех пор восстановить его не удавалось. В 2008 году администрация Сухума в лице городского спорткомитета передала прилегающий к бассейну объект, пищеблок, в аренду обществу с ограниченной ответственностью "Аквастройинвест". По заключенному договору, новый хозяин получил в аренду, помимо пищеблока, и бассейн, который он должен был сдать в эксплуатацию в 2011 году, но у фирмы возникли финансовые проблемы.

За это время фирме поэтапно удалось провести демонтаж старого комплекса, провести дренажные трубы, вывести трубы в помещение, где будут расположены насосы и фильтры, и отреставрировать чашу бассейна.