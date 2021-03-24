Спортсменка из Абхазии завоевала путевку на первенство России по боксу

СУХУМ, 24 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Воспитанница секции бокса Управления по делам молодежи и спорта администрации Сухума Диана Мелконян заняла первое место в первенстве центрального совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов "Россия" среди девушек 15-16 лет, в весовой категории 48 килограммов. Об этом Sputnik сообщил тренер спортсменки Давид Авидзба.

Она получила право выступить на первенстве России, проинформировал наставник девушки.

"Это был последний турнир перед первенством России, Диана провела один бой, ее соперница была из Астраханской области, бой получился интересным и зрелищным. Несмотря на то, что нашей спортсменке досталась опытная соперница, она сумела одержать победу, и теперь у нее есть возможность выступить на первенстве России", - подчеркнул он.

Диана Мелконян занимается боксом два года, в течение этого времени она провела пять боев в различных турнирах, из них она четыре раза одержала победу.

"У нее пока немного боев, но перспектива у нее хорошая. Среди ее выступлений на ринге можно отметить победу на турнире в Сочи на открытом первенстве, это был новогодний турнир. Также Диана выступала на первенстве Краснодарского края, но там она потерпела единственное поражение, соперница была намного опытнее, там мы проиграли", - заметил Давид Авидзба.

© Foto / Давид Авидзба Девушка-боксер из Абхазии победила в первенстве в России

Он также сообщил, что пока неизвестно, когда пройдет первенство России по боксу среди девушек, в котором примет участие Диана Мелконян.

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