Мяч на стороне Абхазии: как проходят тренировочные сборы питерского "Зенита"

Футболисты детско-юношеской Академии футбольного клуба "Зенит" 19 марта приехали в Абхазию на тренировочные сборы. О том, как проходит тренировочный процесс и какие впечатления у юных игроков от пребывания в республике, читайте в материале Sputnik.

Главным спортивным событием недели станет открытие филиала Академии "Зенит" 27 марта, отделения будут располагаться в Сухуме и в Новом Афоне.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Футбольный климат

По приезде в Абхазию футболисты детско-юношеской Академии "Зенита" разместились в Сухуме и Новом Афоне. Всего на футбольные "гастроли" в республику привезли около двухсот спортсменов, и это семь команд 2005-2011 годов рождения.

Интерес к Абхазии у питерской команды вызван хорошими климатическими условиями, что позволят эффективно подготавливать футболистов. В планах "Зенита" проводить тренировочные сборы в республике по нескольку раз в год, нынешний визит продлится до 31 марта.

Команды, поселившиеся в Сухуме, тренируются два раза в день, утром и вечером, на стадионах "Учхоз" и "Динамо". Детско-юношеская Академия действующего чемпиона России по футболу чувствует себя в Абхазии очень комфортно, об этом говорят как сами игроки, так и их тренеры.

© Sputnik / Томас Тхайцук Команды тренируются два раза в день – утром и вечером

Для того чтобы узнать, как проходят сборы "Зенита", съемочная группа Sputnik сначала направилась на стадион "Учхоз", а затем побывала в гостинице, где остановились футболисты. Тренировка на стадионе проходила под небольшим дождем, и, по местным меркам, было холодно. На вопрос, насколько удобно играть в таких условиях, спортивный администратор Академии "Зенита" Роман Веряскин сказал, что погода самая что ни на есть футбольная.

© Sputnik / Томас Тхайцук Небольшой дождь не помеха для проведения занятий

"Сейчас самая футбольная погода, потому что не очень жарко и не очень холодно, даже если небольшой дождик, напротив, когда мяч немного намочен дождем, он летит быстрее. У нас такой массовый выезд в Абхазию проходит впервые, впечатления максимально положительные в плане организации проживания, питания, качества полей, нас все устраивает", - отметил он.

В рамках сборов детско-юношеские команды "Зенита" помимо тренировок запланировали проведение матчей как между собой, так и с местными командами. Рассказал Веряскин и о планах открытия филиала Академии "Зенита" в Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Так же в планах игры с местными командами

"Я считаю, что существующие условия в Абхазии позволяют с оптимизмом смотреть на будущее, перспективы очень хорошие, осталось только обеспечить инфраструктурой, а так, потенциал этого региона большой. Если даст бог, то будет еще открытие нескольких филиалов, главное, чтобы парни играли в футбол, тренировались, совершенствовали свои футбольные качества", - сказал он.

После тренировки

После тренировки автобус с футболистами и тренерами направился в гостиницу, где остановились команды. По приезде игроки быстро направились в свои номера, они спешили к обеду. Некоторые из юных футболистов, которые уже провели утреннюю тренировку, проводили свободное время в фойе гостиницы.

© Sputnik / Томас Тхайцук В перерыве между тренировками

В руках они держали телефоны и во что-то играли, оказалось, что это не футбол, ребята были увлечены теннисом и различными стрелялками, как пояснил один из них, они так отдыхают от футбола. Из-за плотного графика пока им не удалось посмотреть достопримечательности, но 28 марта намечен выходной день у всех команд, тогда они планируют поехать в Новый Афон, посетить пещеру и монастырь.

Один из юных футболистов 13-летний Максим Серегин говорит, что в Абхазии ему все нравится, условия для тренировок хорошие.

"Мы не так много гуляли, ходили только к морю, в целом еще не видели Абхазию. Условия для тренировок хорошие, так как здесь уже весна, а в Петербурге еще холодновато, не до конца прошла зима", - отметил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Меню для команды обговаривали заранее

Что касается питания, меню состоит из привычных для питерцев блюд, так как его обговаривали заранее, перед приездом команд в Абхазию. Другой игрок Марк Попков уже семь лет занимается футболом, ему очень нравится, что в Абхазии много пальм.

"Конечно, огорчила погода, постоянно идут дожди, в остальном все замечательно", - отметил он. В "Зените" он намерен достичь успеха в основной команде и уже потом попробовать свои силы в одной из европейских команд, но в какой именно, он еще не решил.

© Sputnik / Томас Тхайцук В планах у ребят посетить Новоафонский монастырь и пещеру

В сентябре 2020 года 27 тренеров из Абхазии прошли обучение на курсах, организованных Академией футбольного клуба "Зенит". Набирать в команды будут детей с шести и до 13 лет. Футболисты будут бесплатно получать экипировку, мячи и все необходимое оборудование для проведения полноценных тренировок.