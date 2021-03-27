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Абхазский борец Даниель Джопуа прошел отбор на первенство Европы

© Foto / facebook / Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту
Спорт
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Первенство России по вольной борьбе проходит во Владикавказе с 26 по 29 марта.

СУХУМ, 27 мар - Sputnik. Даниель Джопуа стал серебряным призером первенства России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет и прошел отбор на первенство Европы, сообщает Госкомспорт Абхазии.

© Foto / Тимур Джопуа
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В финале абхазский спортсмен встетился со спортсменом из Северной Осетии Сосланом Джагаевым в весовой категории до 110 килограммов.

Спортсмен тренируется в клубе спортивной борьбы ЦСКА под руководством тренера Ислама Калаева. Джопуа - воспитанник Манучара Бешириши.

Первенство России по вольной борьбе проходит в эти дни во Владикавказе. В турнире принимают участие более 300 сильнейших спортсменов из 40 субъектов России. Даниель Джопуа представлял Московскую область.

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