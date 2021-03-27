Абхазский борец Даниель Джопуа прошел отбор на первенство Европы

Первенство России по вольной борьбе проходит во Владикавказе с 26 по 29 марта.

СУХУМ, 27 мар - Sputnik. Даниель Джопуа стал серебряным призером первенства России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет и прошел отбор на первенство Европы, сообщает Госкомспорт Абхазии.

В финале абхазский спортсмен встетился со спортсменом из Северной Осетии Сосланом Джагаевым в весовой категории до 110 килограммов.

Спортсмен тренируется в клубе спортивной борьбы ЦСКА под руководством тренера Ислама Калаева. Джопуа - воспитанник Манучара Бешириши.

Первенство России по вольной борьбе проходит в эти дни во Владикавказе. В турнире принимают участие более 300 сильнейших спортсменов из 40 субъектов России. Даниель Джопуа представлял Московскую область.