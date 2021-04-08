"Нарт" и "Гагра" поборются за Суперкубок Абхазии по футболу

Матч за звание обладателя Суперкубка Абхазии между "Нартом" и "Гагрой" состоится на столичном стадионе "Динамо".

СУХУМ, 8 апр - Sputnik, Бадрак Авидзба. Матч за Суперкубок Абхазии по футболу между столичным "Нартом" и командой из Гагры с одноименным названием состоится 10 апреля, рассказал президент Федерации футбола Абхазии Таращ Хагба на пресс-конференции в Sputnik Абхазия.

Участники матча за Суперкубок определились исходя из того, что "Нарт" стал лучшей командой по итогам 27-го чемпионата Абхазии по футболу, а "Гагра" стала обладателем Кубка страны.

"Хочется поздравить всех любителей футбола с началом футбольного сезона. Что касается матча за Суперкубок, то он пройдет на столичном стадионе "Динамо" в 15:00. Игру будет судить бригада судей из Сочи", - отметил Таращ Хагба.

Капитан команды "Гагра" Астамур Цишба сказал, что в первой игре сезона победу одержат те, кто лучше подготовился к матчу.

"Мы друг друга давно знаем, можно сказать, что мы принципиальные соперники, "Нарт" команда хорошая и очень техничная, и нужно приложить усилия, чтобы победить ее. У нас были четыре контрольные игры, с "Нартом" также был товарищеский матч, поэтому мы находимся в хорошей форме", - отметил капитан "Гагры".

Главный тренер "Нарта" Эрнест Капышев в свою очередь сообщил, что команда готовится к предстоящему сезону со 2 марта, с тех пор провели уже шесть контрольных матчей.

"Команда полностью готова стартовать и готова к матчу за Суперкубок, а также к возобновлению чемпионата Абхазии. В рамках подготовки к сезону мы провели два матча с командами из России и четыре игры с командами из Абхазии", - подчеркнул наставник.

Капитан "Гагры" Астамур Цишба спрогнозировал победу своей команды со счетом 2:1, а главный тренер "Нарта" Эрнест Капышев надеется на победу своей команды с более крупным счетом – 4:1.

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