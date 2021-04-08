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Определен соперник Игоря Адлейба в главном бою "Вечера профессионального бокса"

© Foto / RCC BOXING
Спорт
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/sports/20210408/1032178105/Opredelen-sopernik-Igorya-Adleyba-v-glavnom-boyu-Vechera-professionalnogo-boksa.html

Игорь Адлейба должен был выйти на ринг "Вечера профессионального бокса" от компании "RCC Boxing Promotions" , который состоится 17 апреля в Екатеринбурге, против Георгия Челохсаева, но на днях стало известно о том, что Челохсаев сломал руку.

СУХУМ, 8 апр - Sputnik, Бадри Есиава. Соперником Игоря Адлейба в главном бою "Вечера профессионального бокса" в Екатеринбурге будет Александр Абрамян из Украины.

© AFP 2019 / Mike Coppola
Соперник Игоря Адлейба не сможет выйти на ринг из-за травмы руки

"Минут двадцать назад подтвердилось, что у меня будет десятираундовый главный бой вечера с Александром Абрамяном. Этот боксер мне известен, и я смотрел его бои. Я понимал, что рано или поздно нам предстоит встретиться, но не думал, что так скоро. Он чемпион WBC Азия и довольно серьезный соперник. В принципе, он во многом похож на того, с кем я должен был встретиться (Георгий Челохсаев – прим.) – стиль боя, правша, рост примерно одинаковый, агрессивен в действиях на ринге", - уточнил Адлейба.

Боксер из Абхазии добавил, что победа в этой встрече существенно повлияет на его рейтинг, и подготовка к бою идет полным ходом. Впереди предстоит работа по сбрасыванию веса, и это, подчеркнул Адлейба, нужно делать осторожно.

"Надо правильно сгонять вес, чтобы не было последствий. Ошибка в этом может повлиять на функциональность, на работу мышц, мозга. Я соблюдал диету, ни разу не сорвался, вся дисциплина соблюдена. Поэтому, думаю, я готов ко всему", - поделился он.

Александр Абрамян из украинского города Днипро победил в пяти боях из шести на профессиональном ринге. В двух из них он одержал победу нокаутом.

Игорь Адлейба - чемпион мира по версии WBO среди молодежи, многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации. Обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта республики по боксу, кандидат в мастера спорта России.

Адлейба на профессиональном ринге провел 11 боев без единого поражения с одной ничьей. В четырех встречах он победил нокаутом.  

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