Сухумский "Нарт" выиграл Суперкубок Абхазии по футболу

Матч за Суперкубок Абхазии по футболу состоялся на столичном стадионе "Динамо" в субботу 10 апреля.

О том, какой зрительский интерес вызвала игра, открывшая новый футбольный сезон в республике, и с каким счетом она завершилась, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Участники матча за Суперкубок определились исходя из того, что "Нарт" стал лучшей командой по итогам 27-го чемпионата Абхазии по футболу, а "Гагра" стала обладателем Кубка страны.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Дебютный матч сезона

Игра за Суперкубок Абхазии проходила в дождливую и довольно холодную для весны погоду, но, несмотря на это, зрительским интересом это важное спортивное событие не было обделено, посмотреть на хорошую игру в исполнении команд пришло немало людей.

Перед стартовым свистком участников матча и зрителей поприветствовали и пожелали интересной, результативной игры председатель Государственного комитета по делам молодежи и спорта Джемал Губаз и президент Федерации футбола Абхазии Таращ Хагба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Председатель Государственного комитета по делам молодежи и спорта Джемал Губаз и президент Федерации футбола Абхазии Таращ Хагба

"Добрый день уважаемые футболисты, любители футбола, от имени Федерации футбола Абхазии хочу поздравить всех с началом нового футбольного сезона. Мы надеемся, что вы нам покажете зрелищный футбол, всем удачи и желательно без травм", - подчеркнул руководитель Федерации футбола.

После напутственных слов, команды начали матч, и сразу же футболисты "Нарта" взяли мяч под свой контроль. Столичные игроки предприняли несколько попыток, чтобы открыть счет, и в самом начале встречи это удалось сделать Алану Квициния под 14 номером – 1:0.

Но на достигнутом "Нарт" останавливаться явно не собирался, так как атаки продолжились, в одной из них игрок сухумской команды пытался перебросить мяч через вышедшего на несколько метров голкипера "Гагры", но вратарь Илья Щерба оказался начеку.

© Sputnik / Томас Тхайцук Матч за Суперкубок Абхазии по футболу

Впрочем, поклонники гагрской команды радовались недолго, 19-й номер "Нарта" Нугзар Ханагуа нанес точный и сильный удар с дальнего расстояния, с ним уже вратарь справиться не сумел – 2:0. Так завершился первый тайм.

Голевое обилие

На второй тайм "Гагра" вышла с большим желанием отыграться, футболисты стали оказывать давление на ворота соперников, и они были близки к тому, чтобы сократить отставание в счете. Гагрцы организовали атаку, в результате которой они нанесли по воротам "Нарта" серию ударов, и лишь хорошая игра вратаря Инала Кацба и защитников не позволила "Гагре" забить гол.

Затем последовал ответ сухумской команды, Тимур Агрба довел счет до 3:0, спустя еще несколько минут все тот же Алан Квициния забил четвертый мяч "Нарта". Затем игра немного выровнялась, у гагрских футболистов стали появляться возможности забить "гол престижа", но снова отличился "Нарт", второй мяч во встрече на свой счет записал Тимур Агрба.

Сухумский "Нарт" выиграл Суперкубок Абхазии по футболу © Sputnik / Томас Тхайцук

Матч за Суперкубок Абхазии по футболу © Sputnik / Томас Тхайцук

Матч за Суперкубок Абхазии по футболу © Sputnik / Томас Тхайцук

Сухумский "Нарт" выиграл Суперкубок Абхазии по футболу © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 4 © Sputnik / Томас Тхайцук Сухумский "Нарт" выиграл Суперкубок Абхазии по футболу

Но "Гагра" свой мяч все же забила, это сделал 11-й номер Денис Павлов. Последнее слово в этом противостоянии осталось за столичными футболистами, незадолго до финального свистка Алан Квициния забил третий гол в этом матче, который для "Нарта" стал шестым. Матч завершился разгромной победой сухумчан – 6:1. Лучшим игроком встречи был признан футболист "Нарта" Алан Квициния.