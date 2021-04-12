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Элкан Гвазава (слева) занял второе место в соревнованиях по тяжелой атлетике в Казани

Тяжелоатлет Элкан Гвазава стал серебряным призером первенства Татарстана

© Foto / facebook /Госкомитет по делам молодежи и спорту Абхазии
Спорт
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Воспитанник Калдахуарской школы-интерната Элкан Гвазава учится в Казанском училище Олимпийского резерва, тренируется под руководством Марата Мадиярова.

СУХУМ, 12 апр - Sputnik. Абхазский спортсмен Элкан Гвазава стал серебряным призером первенства Республики Татарстан по тяжелой атлетике, сообщает Госкомспорта Абхазии.

Соревнования прошли 11 апреля в Казани. В них приняли участие около 100 сильнейших спортсменов Татарстана.

Отмечается, что Элкан Гвазава выступал в весовой категории до 67 кг. Его итоговый результат – 120 кг в рывке и 135 кг в толчке.

Элкан учится в Казанском училище Олимпийского резерва. Тренируется под руководством Марата Мадиярова.

Ранее спортсмен тренировался в Калдахуарской школе-интернат имени Чагава в секции по тяжелой атлетике под руководством мастера спорта СССР, заслуженного учителя Абхазии Ясона Кяхба.

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