Тяжелоатлет Элкан Гвазава стал серебряным призером первенства Татарстана

Воспитанник Калдахуарской школы-интерната Элкан Гвазава учится в Казанском училище Олимпийского резерва, тренируется под руководством Марата Мадиярова.

СУХУМ, 12 апр - Sputnik. Абхазский спортсмен Элкан Гвазава стал серебряным призером первенства Республики Татарстан по тяжелой атлетике, сообщает Госкомспорта Абхазии.

Соревнования прошли 11 апреля в Казани. В них приняли участие около 100 сильнейших спортсменов Татарстана.

Отмечается, что Элкан Гвазава выступал в весовой категории до 67 кг. Его итоговый результат – 120 кг в рывке и 135 кг в толчке.

Элкан учится в Казанском училище Олимпийского резерва. Тренируется под руководством Марата Мадиярова.

Ранее спортсмен тренировался в Калдахуарской школе-интернат имени Чагава в секции по тяжелой атлетике под руководством мастера спорта СССР, заслуженного учителя Абхазии Ясона Кяхба.