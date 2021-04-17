Боксер из Абхазии Саир Качарава отобрался на первенство Европы

Первенство России по боксу среди юношей в возрасте от 15 до 16 лет прошел в городе Анапа Краснодарского края с 11 по 17 апреля.

СУХУМ, 17 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Пятнадцатилетний Саир Качарава из Абхазии победил в первенстве России по боксу среди юношей в возрасте от 15 до 16 лет, это позволит ему выступить на первенстве Европы от сборной России, рассказал корреспонденту Sputnik один из тренеров молодого спортсмена Арнольд Губаз.

"Саир провел четыре боя и во всех одержал победу. В финале встретился с соперником из Белгородской области (Родионом Мытником-прим.). Впереди сборы и первенство Европы, которое должно пройти в июле этого года в Тбилиси. Саир уже два года в сборной России и уже выигрывал первенство этой страны, но тогда сборная не поехала на первенство Европы", - уточнил Губаз.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Видео Арнольд Губаз Пятнадцатилетний Саир Качарава из Абхазии победил в первенстве России по боксу среди юношей

Губаз также отметил, что на эти соревнования он вместе с коллегами приехал из Нальчика, где прошел Всероссийский турнир по боксу, в котором участвовало четверо спортсменов из Гудауты - Дамей Чамагуа, занявший третье место, Соломон Папба – второе место, Айнар Малия и Даут Хагуш заняли первые места в своих весовых категориях.

Саиру Качарава 15 лет. На соревнованиях в Анапе он выступал в весовой категории 60 килограммов и представлял Москву. Тренируют спортсмена Арнольд Губаз и Аляс Агрба.