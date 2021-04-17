Ничьей закончился бой Адлейба и Абрамяна в Екатеринбурге

Победа в главном бою "Вечера профессионального бокса" от компании "RCC Boxing Promotions" позволила бы спортсменам существенно подняться в мировом рейтинге профессиональных боксеров.

СУХУМ, 17 апр - Sputnik, Бадри Есиава. Ничьей закончился бой абхазского боксера Игоря Адлейба и его соперника из Украины Александра Абрамяна по прозвищу Танк на "Вечере профессионального бокса" от компании "RCC Boxing Promotions", который прошел в Екатеринбурге в субботу 17 апреля.

С первых секунд оба бойца выбрали атакующую тактику, и первый раунд выдался непростым для них. Пока спортсмены еще были полны сил, они не "скупились" на крепкие удары. Александру Абрамяну удалось оправдать свое прозвище Танк. Во время поединка он не раз демонстрировал свой настрой на быструю победу, оттесняя соперника к канатам мощными размашистыми ударами.

В последующих трех из восьми раундах спортсмены темп и натиск не снизили. И хоть сдаваться Абрамян явно не собирался, но стало ясно, что он понемногу устает. Адлейба не упустил этот шанс и перехватил инициативу в свои руки, сумев нанести оппоненту несколько болезненных ударов в голову и корпус.

С середины встречи боксеры перешли к более агрессивному стилю, но ближе к концу немного "остыли", что не лишило поединок зрелищности.

В финальном раунде оба спортсмена выложились на все сто. К тому времени ни у кого из них явного преимущества не было и каждая секунда, удар и атака могли решить исход встречи. В завершающем раунде пролилась кровь – Адлейба получил рассечение брови, а Абрамян затылка.

По единогласному решению судей оба спортсмена получили по 76 очков.

Игорь Адлейба должен был выйти на ринг "Вечера профессионального бокса" в Екатеринбурге против Георгия Челохсаева, но незадолго до боя стало известно, что Челохсаев сломал руку.

Соперником боксера из Абхазии стал Александр Абрамян из украинского города Днипро, который победил в пяти боях из шести на профессиональном ринге. В двух из них он одержал победу нокаутом.

Игорь Адлейба - чемпион мира по версии WBO среди молодежи, многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации. Обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта республики по боксу, кандидат в мастера спорта России.

Адлейба на профессиональном ринге провел 11 боев без единого поражения с одной ничьей. В четырех встречах он победил нокаутом.