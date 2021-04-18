Гвазава выиграл в первой гонке на чемпионате "Lamborghini Super Trofeo-2021"

СУХУМ, 18 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Автогонщик Дмитрий Гвазава одержал победу в первой гонке чемпионата "Lamborghini Super Trofeo-2021" в классе Pro-AM в качестве пилота итальянской команды "Target Racing".

"Гонка проходила на автодроме в Монце, это культовый автодром, очень скоростная трасса. Я впервые выступаю здесь, до этого две недели назад были первые тесты и сейчас первый гоночный уикенд", - сказал в интервью Sputnik Дмитрий Гвазава.

Пилот команды "Target Racing" также сообщил, что на первую гонку чемпионата было заявлено тридцать машин участников.

"Мы квалифицировались не так уж и плохо, стали двенадцатыми в абсолюте, третьими в своем классе. По ходу гонки у нас был хороший темп, нам удалось относительно соперников лучше сохранить резину. Была такая проблема с резиной, что у тех кто более агрессивно ехал, она взрывалась. За счет того, что мы лучше работали с резиной, чем соперники, нам удалось пробраться до четвертого места в абсолюте и одержать победу в своем классе", - подчеркнул автогонщик.

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Дмитрий Гвазава выступает в чемпионате "Lamborghini Super Trofeo-2021" с итальянцем Андреа Колой.

"Lamborghini Super Trofeo-2021" проведет шесть гоночных уик-эндов в Италии, Франции, Нидерландах, Бельгии и Германии. Завершением чемпионата станет "Lamborghini World Final", который состоится с 30 по 31 октября на итальянской гоночной трассе Мизано.

Дмитрий Гвазава занимается профессиональными автогонками с 2010 года. В ноябре 2018 года он стал обладателем Кубка России по автогонкам Mitjet 2L в категории PRO. Гвазава переехал во Францию в 2019 году, участвовал в Чемпионате Франции по гонкам класса GT4. В ноябре 2019 года французская команда "Speed Car", в составе которой выступал Гвазава, победила в заезде "Шесть часов Ле-Мана".