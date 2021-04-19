Веломарафон "Эверестинг" впервые прошел в Абхазии

СУХУМ, 19 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Велосипедист, участник клуба "Sport Apsny" Астамур Мамед-оглы впервые в Абхазии прошел веломарафон "Эверестинг", об этом он рассказал в интервью Sputnik.

"Веломарафон занял 22 часа и пять минут, в начале дистанции начался сильный дождь, со мной был Саид Аргун, он ответственный за весь старт, это питание, питье. На Сухумскую гору я поднялся 65 раз, суммарно протяженность трассы составила почти девять тысяч метров, а главная высота это 8 848 метров – как у самой высокой горы в мире Эверест. Так как туда нельзя подняться на велосипеде, велосипедисты выбирают себе горку и устраивают такой челлендж", - объяснил он.

Спускаться с Сухумской горы было сложнее, чем подниматься на нее, причина в плохом состоянии дороги, говорит велосипедист. Он добавил, что для проведения марафона нужна не слишком ровная и не слишком крутая гора, чтобы избежать травм.

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Стартовал спортсмен рядом с наркологическим диспансером столицы, финишировал на верхней смотровой площадке Сухумской горы.

"Если говорить об "Эверестинге", то в Абхазии он прошел впервые, его никто еще не делал у нас, это считается одним из самых сложных вызовов, которые человек может бросить сам себе. Это тяжело психологически, физически", - сказал он.

Правила "Эверестинга" не запрещают останавливаться на массаж, прием пищи и воды, однако чем меньше времени на это затратит велосипедист, тем лучше это скажется на итоговом результате. Время выполнения челленджа записывают часы, оснащенные системой GPS, говорит Мамед-оглы.

"Психологически тоже очень тяжело, друзья сильно поддерживали. Один человек провести "Эверестинг" не может, как минимум должны быть люди, которые подают тебе воду. Ребята мне все возили, я не взял с собой ничего, даже телефон, нужно максимально облегчить вес, потому, что каждые 50-100 грамм имеют значение, если один раз подняться это не почувствуешь, но когда надо подняться 65 раз, то это очень ощущается", - отметил спортсмен.

© Foto / Астамур Мамед-оглы Веломарафон "Эверестинг"

За все время прохождения веломарафона у Астамура Мамед-оглы ни разу не возникло технических проблем.

"Есть сайт, который курирует клуб велогонщиков в Австралии, где опубликованы данные всех эверестеров, кто преодолел эту дистанцию. Там есть так называемый зал славы, ты скидываешь им свой результат, если все сделано правильно, то они добавляют тебя в зал славы. Я связывался с ними несколько месяцев назад с предложением, если я преодолею веломарафон, то чтобы они записали Абхазия-Сухум, а не Грузия-Сухуми, они согласились", - сообщил он.

Астамур Мамед-оглы отметил, что отправил свои результаты в Австралию и информация о том, что он успешно преодолел веломарафон уже появилась на официальном сайте клуба велосипедистов Австралии.