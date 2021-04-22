Стал сильнее и злее: Игорь Адлейба прокомментировал итоги последнего боя

Игорь Адлейба должен был выйти на ринг в Екатеринбурге против Георгия Челохсаева, но незадолго до боя стало известно, что Челохсаев сломал руку. Вместо него на бой вышел Александр Абрамян.

Бой абхазского боксера Игоря Адлейба и его соперника из Украины Александра Абрамяна, который состоялся 17 апреля в рамках вечера профессионального бокса от компании "RCC Boxing Promotions", завершился ничьей. На пресс-конференции в Sputnik Абхазия боксер и его тренер оценили этот поединок и рассказали о дальнейших планах.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Непростой бой

В начале пресс-конференции Игорь Адлейба отметил, что никогда не настраивается на легкие бои, а его соперник Александр Абрамян показал хороший бой. То обстоятельство, что незадолго до вечера бокса сменился противник, сыграло роль, но нерешающую, так как опыт позволяет перестроиться под новые обстоятельства, заметил спортсмен.

"В принципе, в подготовке ничего не меняли, они в чем-то даже похожи. Бой сложился круто, конечно, есть недоработки с моей стороны, которые с тренером мы уже обсудили и будем над этим работать. В следующий раз нужно обязательно ликвидировать все эти моменты", - подчеркнул он.

Игорь Адлейба заметил, что из ничейного результата с Александром Абрамяном он и его тренеры извлекут соответствующие выводы, которые помогут стать ему сильнее на профессиональном ринге.

"Я жду дату следующего боя, мне нужно побоксировать и доказать, что эта ничья только сделала меня злее и сильнее. Относительно боев, говорят, что мне сделают титульный бой, и я буду надеяться на то, что снова дадут возможность побороться за пояс, например, за континентальный титул, стать чемпионом мира, стать обязательным претендентом по одной из версий. Это путь каждого боксера, который все отдает на тренировках, и я не исключение. Я иду к этому", - подчеркнул он.

Тренер боксера Беслан Адлейба сказал, что очень доволен результатом встречи, так как Игорь встречался с серьезным соперником.

© Sputnik / Томас Тхайцук Беслан Адлейба

"Просто так чемпионами Украины не становятся, там очень хорошая школа бокса, если ты выиграл чемпионат и стал мастером спорта, то это говорит о многом. Соперник Игоря с очень хорошим ударом, последние его два боя говорят о том, что он действительно непростой спортсмен, последний свой бой он провел с Даулетом Даукеновым, у которого забрал пояс WBC – Азия", - сказал наставник.

Неожиданное решение судей

Решение судей о ничейном результате в бою с Александром Абрамяном стало неожиданностью для Игоря Адлейба.

"По своим ощущениям я чувствовал, что выиграл бой. У нас была задача отдать первые два раунда, не из-за того, что не мог их выиграть, а потому, что мне надо было сделать так, чтобы он промахивался и устал. У него было много ударов, которые пролетали мимо меня, когда машешь по воздуху силы уходят. С третьего раунда я начал делать свое дело. Когда тренер увидел, что все нормально, сказал, чтобы дальше сам принимал решения, и я пошел вперед, в седьмом раунде я удивился, что он устоял", - отметил боксер.

После боя Игорь Адлейба пообщался с тренерами, друзьями, несколько раз пересмотрел встречу по возвращении в республику, но своего мнения относительно решения судей не изменил.

"Я думаю, что выиграл этот бой, но я не буду из этого делать какие-то посты или говорить всем о своей победе, потому что большого отрыва с моей стороны не было. Бой был равный, но все равно считаю, что какое-то преимущество было на моей стороне", - сказал он.

Тренер спортсмена Беслан Адлейба заметил, по его ощущениям, небольшое преимущество в этом бою у Игоря.

"Хотя в глубине души думал, а вдруг дадут ничью. Когда объявили результат, пошло даже какое-то облегчение, потому что эта ничья гораздо важнее для Игоря, чем победа, потому что на самом деле он очень многое переосмыслил после этого боя. Теперь он будет готовиться по-другому, не только физически, но и ментально", - подчеркнул наставник.

Пресс - конференция Игоря Адлейба © Sputnik / Томас Тхайцук

Пресс - конференция Игоря Адлейба © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 2 © Sputnik / Томас Тхайцук Пресс - конференция Игоря Адлейба

Сам боксер говорит, что для него большое значение имеет поддержка семьи, болельщиков, что дает ему дополнительный стимул показывать максимум, на что способен на ринге. Также он выразил благодарность руководству республики и компании "Aquafon-GSM" за поддержку, позволившую ему принять участие в вечере профессионального бокса в Екатеринбурге.

Игорь Адлейба - чемпион мира по версии WBO среди молодежи, многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации. Обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта республики по боксу, кандидат в мастера спорта России.