Завершился первый тур Чемпионата Абхазии по футболу

XXVIII Чемпионат Абхазии по футболу открылся матчем в Гале, где встречались местный "Самурзакан" и гудаутская "Рица".

СУХУМ, 23 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Первый тур Чемпионата Абхазии завершился матчем между командами "Гагра" и "Афон" в пятницу 23 апреля, счетом 2:1 в пользу гагрских футболистов. Об этом сообщает Федерация футбола Абхазии.

Стартовая игра выдалась для "Гагры" непростой, так как первыми счет открыли афонские футболисты. Но выступая перед своими болельщиками, хозяева сумели не только сравнять счет, но и одержать волевую победу. Лучшим игроком в этом противостоянии признали Астамура Сангулия из "Гагры".

Матч открытия двадцать восьмого Чемпионата страны состоялся 20 апреля, галский "Самурзакан" принимал "Рицу" из Гудауты. Первая игра выдалась неудачной для галцев, в их ворота "Рица" забила пять безответных мяча, а лучшим игроком матча стал Марат Агрба из гудаутской команды.

Еще один крупный счет был зафиксирован в матче сухумского "Нарта" с ткуарчалским "Шахтером" на стадионе "Динамо" 21 апреля. Недавно ставший обладателем Суперкубка Абхазии "Нарт" с разгромным счетом 5:0 обыграл гостей из Ткуарчала, а лучшим игроком матча признали Наура Цвинария из столичной команды.

Другая сухумская команда "Динамо" также одержала уверенную победу над цандрыпшским "Садзом", который дебютировал в национальном первенстве. Игра проходила на поле "Садза" 22 апреля, итог встречи – 4:0 в пользу динамовцев, лучшим игроком матча стал Аслан Багателия из столичной команды.

В XXVIII чемпионате Абхазии принимают участие восемь команд: "Садз" из Цандрипша, "Гагра", "Афон", гудаутская "Рица", столичные "Динамо" и "Нарт", "Самурзакан" из Гала и ткуарчалский "Шахтер".

Чемпионат будет проходить с 20 апреля по ноябрь, до середины июня будет сыгран первый круг, летом матчей не будет, с сентября начнется второй круг, а затем пройдет третий.