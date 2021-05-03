Третий тур чемпионата по футболу начнется в Абхазии 4 мая

В XXVIII чемпионате Абхазии принимают участие восемь команд из всех районов республики. Чемпионат будет проходить с апреля по ноябрь.

СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Третий тур чемпионата Абхазии по футболу стартует во вторник 4 мая матчем галского "Самурзакана" и ткуарчалского "Шахтера", сообщает Федерация футбола республики.

В среду 5 мая на родном стадионе "Афон" примет сухумское "Динамо", которое идет пока без поражений.

В четверг 6 мая дебютант чемпионата - цандрыпшский "Садз", еще не набравший ни одного очка, примет сухумский "Нарт".

Завершится третий тур 7 мая центральным матчем "Гагры" и гудаутской "Рицы". Начало всех матчей в 17:00.

В XXVIII чемпионате Абхазии принимают участие восемь команд: "Садз" из Цандрыпша, "Гагра", "Афон", гудаутская "Рица", столичные "Динамо" и "Нарт", "Самурзакан" из Гала и ткуарчалский "Шахтер".

Чемпионат будет проходить с 20 апреля по ноябрь, до середины июня будет сыгран первый круг, летом матчей не будет, с сентября начнется второй круг, а затем пройдет третий.

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