Спортсмен из России переплыл без гидрокостюма озеро Рица в горах Абхазии

СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Российский спортсмен Тимур Фаломкин переплыл озеро Рица, преодолев почти три километра, сообщает Госкомспорта Абхазии.

Заплыв состоялся в воскресенье 3 мая. Озеро, расположенное на высоте 950 метров над уровнем моря, Фаломкин переплыл за один час и четырнадцать минут, покрыв расстояние в 2,84 километра.

Отмечается, что температура воды в озере не превышала 3-4 градусов, при этом спортсмен плыл без гидрокостюма, но с сопровождением медиков на случай внеплановых ситуаций, вызванных низкой температурой воды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ritsa Relict National Park 🏞 (@ritsa.park)

Тимур Фаломкин - 42-летний российский спортсмен, известен заплывами на длинные дистанции в холодной воде (от 4⁰С до 16⁰С). На его счету заплывы на Неве (77 километров) и Москве-реке (14 километров), проливах Босфор (7 километров) и Дарданеллы (9 километров), в Финском заливе (25 километров) и озере Байкал (40 километров).