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Чемпионат Европы ConIFA-2021 отменен

© Foto / Con Chronis
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/sports/20210505/1032355514/Chempionat-Evropy-ConIFA-2021-otmenen.html

Причиной отмены мероприятия стала ситуация с пандемией коронавируса и процессом вакцинации в европейских странах.

СУХУМ, 5 мая - Sputnik. Чемпионат Европы по футболу ConIFA-2021, который должен был пройти во Франции в городе Ницца, отменен, сообщается в Twitter организации.

Отмечается, что турнир отменен из-за обострения эпидемиологической ситуации и неготовности местных властей предоставить гарантии проведения мероприятия.

Европейский комитет ConIFA оставляет за собой право определить новую дату турнира, но отложит принятие любого решения до августа 2021 года.

Сборная Абхазии по футболу должна была участвовать в чемпионате Европы ConIFA-2021. В феврале прошла жеребьевка, по итогам которой республика попала в группу В.

Турнир планировали провести 9-19 июня. Позже его перенесли 7-17 июля.

© Sputnik
Дополнительное время: Хагба о планах по развитию абхазского футбола

Всего в турнире должны были принять участие 12 команд: сборная Графства Ниццы, Абхазии, Южной Осетии, Падании, Сапми, Западной Армении, Северного Кипра, Арцаха, Секейского края, Чамерии, Сардинии и Корнуолла. 

В 2016 году чемпионат мира по футболу ConIFA проходил в Абхазии, и тогда национальная сборная Абхазии стала победителем.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедшие в состав FIFA, и насчитывает более 25 команд.

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