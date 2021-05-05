Чемпионат Европы ConIFA-2021 отменен

Причиной отмены мероприятия стала ситуация с пандемией коронавируса и процессом вакцинации в европейских странах.

СУХУМ, 5 мая - Sputnik. Чемпионат Европы по футболу ConIFA-2021, который должен был пройти во Франции в городе Ницца, отменен, сообщается в Twitter организации.

The Confederation of Independent Football Associations (CONIFA) can confirm that the 2021 European Football Cup (EFC), due to have been held in Nice, France, has been canceled due to new provisions dictated by the covid-19 emergency.



➡️ https://t.co/LULuu4r2aL pic.twitter.com/FS0PKvVeNp — CONIFA (@CONIFAOfficial) May 5, 2021

Отмечается, что турнир отменен из-за обострения эпидемиологической ситуации и неготовности местных властей предоставить гарантии проведения мероприятия.

Европейский комитет ConIFA оставляет за собой право определить новую дату турнира, но отложит принятие любого решения до августа 2021 года.

Сборная Абхазии по футболу должна была участвовать в чемпионате Европы ConIFA-2021. В феврале прошла жеребьевка, по итогам которой республика попала в группу В.

Турнир планировали провести 9-19 июня. Позже его перенесли 7-17 июля.

Всего в турнире должны были принять участие 12 команд: сборная Графства Ниццы, Абхазии, Южной Осетии, Падании, Сапми, Западной Армении, Северного Кипра, Арцаха, Секейского края, Чамерии, Сардинии и Корнуолла.

В 2016 году чемпионат мира по футболу ConIFA проходил в Абхазии, и тогда национальная сборная Абхазии стала победителем.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедшие в состав FIFA, и насчитывает более 25 команд.