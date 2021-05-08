Первые после пандемии конноспортивные состязания начались в Дурипше

В соревнованиях участвуют шесть команд из сел Гудаутского района Абхазии. Ранее аналогичные конноспортивные игры прошли в Очамчырском районе, в селе Кутол.

ГУДАУТА, 8 мая - Sputnik, Бадри Есиава. Приуроченные ко Дню Победы в Великой Отечественной войне конноспортивные соревнования открылись в селе Дурипш Гудаутского района в субботу 8 мая, передает с места корреспондент Sputnik.

Двухдневные состязания проводятся в районе впервые после начала пандемии коронавирус. В них участвуют шесть команд, представляющие села Дурипш, Аацы, Куланырхуа, Лыхны, Звандрипш и Джирхуа, рассказал председатель комитета по делам молодежи и спорта Гудаутского района Джарназ Бения.

Команды поборются за призы, кубки и грамоты по таким дисциплинам, как метание дротиков, конный футбол, джигитовка, рубка. Также запланировано шесть заездов на дистанции от 1200 метров до 2000 метров верхом на рожденных в Абхазии и чистокровных скакунах. В них примут участие 34 жокея из Гудаутского и Очамчырского районов.

"Заезд на 1200 метров - это за приз от города-героя Гудаута, 1400 метров за приз памяти мастера спорта СССР Валико Тания, 1800 метров - приз памяти мастера конного спорта Дениса Пилия, в заездах на 2000 метров разыграем призы памяти Героя СССР Владимира Харазия, кавалеров орденов "Ахьдз-апша" III степени Валерия Барциц и Заура Тыркба",- уточнил Бения.

К 11:00 первого дня этого праздничного события на ипподром села Дурипш пришло около 500 человек. На территории дежурят кареты скорой помощи и представители правоохранительных органов.

© Sputnik / Бадри Есиава Конноспортивные состязания в Гудауте

Школьница Эльмира Пачалия из Пицунды впервые посетила скачки. Приехала она в Дурипш вместе с отцом, который с раннего детства увлекается конным спортом.

Эльмира призналась, что она испытывает восхищение при виде наездников верхом на лошадях, так как держаться в седле на большой скорости и при этом не свалиться на землю, уверена она, очень сложно.

"Я ездила верхом, но не самостоятельно. Меня катали. Конечно, хочется самой попробовать, но мне пока не разрешает мама. В первую очередь я приехала поболеть за Колбу - это лошадь моего дяди Беслана Барганджия, которая тоже участвует в скачках",-поделилась Пачалия.

Ариханда Джения приехала на соревнования вместе с семьей тоже поддержать своего родственника. Ее деверь Саид Смыр входит в состав команды села Куланырхуа.

"В предыдущей игре они участвовали в метании дротиков и победили. Последний раз я была на скачках несколько лет назад. Мне всегда была интересна атмосфера, которая царит на ипподроме в такие праздники, интересно наблюдать за людьми, которые выступают", - поделилась она.

Гости из Ростова-на-Дону супруги Сергей и Наталья выразили восторг от увиденного на поле. Больше всего их впечатлила дисциплина по метанию дротиков. Она им показалась травмоопасной, но именно от этого этот вид состязаний наиболее зрелищный, считают туристы.

Соревнования организованы Госкомитетом по делам молодежи и спорту Абхазии при поддержке Федерации конного спорта республики.