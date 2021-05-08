Турнир по боксу памяти Романа Чирикбая прошел в Гудауте

VI Международный турнир по боксу, посвященный заслуженному тренеру Абхазии, мастеру спорта СССР по боксу, кавалеру ордена Леона Роману Чирикбая, прошел в гудаутской спортшколе с 5 по 8 мая.

СУХУМ, 8 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Турнир по боксу памяти мастера спорта СССР по боксу, кавалера ордена Леона Романа Чирикбая завершился в Гудауте в субботу 8 мая, рассказал корреспонденту Sputnik директор гудаутской спортивной школы Беслан Гублия.

Гублия отметил, что в соревнованиях приняли участие около 130 спортсменов, больше половины из которых это гости из России – Ингушетии, Дагестана, Якутии, Москвы, Краснодара, Горячего ключа, Адлера и Сочи. Турнир прошел практически без зрителей, так как строго соблюдались антиковидные меры.

"Боксеры разминались в раздевалках. В спортзал никто не спускался. Не было никакого столпотворения. Дежурили медсестры, а администраторы следили за тем, чтобы в здание никто из посторонних не заходил. Турнир прошел просто блестяще. Все очень довольные. За эти дни спортсмены, их тренеры очень сдружились. Царила дружеская, теплая семейная обстановка. Не было ни одного неприятного момента. После соревнований участники и их руководители долго прощались, никак не могли расстаться, - поделился он.

Организатором соревнований выступил Государственный комитет по делам молодежи и спорта Абхазии, финансовую помощь в проведении турнира оказали президент Федерации Абхазии боксу Дато Аршба, депутат Парламента Алхас Хагба, депутат Собрания Гудаутского района Денис Ажиба.

В турнире участвовали молодые спортсмены в возрасте от семи до 16 лет. Победители получили кубки, медали и грамоты. Как сообщает на своей страничке в Facebook Государственный комитет Абхазии по делам молодежи и спорту, одним из самых юных победителей турнира стал одиннадцатилетний абхазский боксер Константин Ахба, тренирующийся у Аслана Ахба. Председатель комитета Джемал Губаз поздравил юного спортсмена с победой, пожелал ему дальнейших успехов и выразил уверенность, что эта победа только начало череды успешных достижений в карьере юного боксера.

Роман Чирикбая был убит в 2013 году в возрасте 54 лет в селе Лыхны Гудаутского района вблизи своего дома. Он был участником Отечественной войны народа Абхазии, награжден орденом Леона. До 2005 года работал главой администрации поселка Цандрипш Гагрского района, был депутатом Гагрского районного собрания.