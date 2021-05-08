Стали известны результаты первого дня конноспортивных состязаний в Дурипше

В соревнованиях по конному спорту в селе Дурипш, приуроченные ко Дню Победы, участвуют шесть команд из сел Гудаутского района Абхазии, а также 34 жокея, выступающие в заездах на дистанции от 1200 до 2000 метров.

СУХУМ, 8 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Руководитель комитета по делам молодежи и спорту Гудаутского района Джарназ Бения рассказал корреспонденту Sputnik о том, как прошел первый день конноспортивных соревнованиях в Дурипше и чего ждать от второго.

"В целом день прошел шикарно. Омрачило только падением одного из жокеев. Его повезли в больницу в Сухум, но его жизни ничего не угрожает. Сломал ребро и получил легкое сотрясение", - отметил он.

По информации от Бения, в заезде на 1200 метров на лошадях чистокровной породы, рожденных в Абхазии разыгрывался приз города-героя Гудауты. Третье место занял жокей Алхас Бессонов на скакуне Рустама Куруа. Второе – Оскар Трапш на коне, принадлежащем Исе Ардзинба. Первое место за Саиром Гунба, который состязался на лошади Беслана Барганджия.

В заезде на 1400 метров были допущены кобылы и жеребцы, рожденные в Абхазии. В нем разыгрывался приз памяти мастер спорта СССР Валико Тания. "Бронзу" завоевал наездник Тимур Чхабелия, владелец скакуна Вадим Жиба. "Серебро" досталось Оскару Трапш, который состязался на лошади Арнеллы Осия. Второе по счету "золото" взял Саир Гунба на лошади Милора Шулумба.

На дистанцию в 1800 метров вышли скакуны чистокровной породы, наездники которых поборолись за приз памяти мастера спорта СССР Дениса Пилия.

Первое место занял жокей Юрий Озган – владелица лошади Ариела Джения. Второе – наездник Оскар Трапш, выступавший на скакуне, принадлежащем Джону Табагуа. Третий приз взял Осман Чхабелия, владелец лошади Милор Шулумба.

Все победители и призеры награждены денежными премиями от 30 до 10 тысяч рублей, а также дипломом и кубком.

В воскресенье 9 мая за пятое и шестое места в дисциплине по метанию дротиков поборются команды из сел Звандрипша и Дурипша. За третье и четвертое – Джирхуа и Лыхны. За второе и первое – Куланырхуа и Аацы.

За пятое и шестое места в конном футболе сразятся Дурипш и Аацы. За четвертое и третье – Звандрипш и Джирхуа. "Серебряный" и "золотой" кубки разыграют команды из Куланырхуа и Лыхны. В обоих дисциплинах победители получат по 45 тысяч рублей, за второе место будут вручать 20 тысяч рублей, за третье – 15 тысяч рублей.

Также в День победы разыграют призы памяти Героя СССР Владимира Харазия, кавалера ордена "Ахьз-Апша III" степени Валерия Барциц, Заслуженного тренера Абхазии и России Заура Тыркба. Протяженность дистанций составит две тысячи метров. На дистанции четыре километра наездники поборются за приз ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Сын Заура Тыркба Гудиса от семьи организовал денежные призы в размере 30 тысяч рублей победителям в заезде в честь его отца.

В дисциплине по джигитовке разыграют приз памяти основателя конного спортивного клуба Шули Лакрба. В рубке будут соревноваться за приз мастера спорта СССР Залатинска Аншба. Победителей ждет по восемь тысяч рублей, за вторые места предусмотрены по четыре тысячи рублей и за третьи – по три тысячи рублей. Бонусом для победителя в джигитовке станет бурка от предпринимателя Баты Ардзинба. Также он передал организаторам 300 медицинских масок, которые будут розданы зрителям бесплатно.