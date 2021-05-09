Юные борцы из Гагры победили в турнире ко Дню Победы в Москве

В турнире по вольной борьбе, который состоялся в столице России 8 мая, участвовало около 60 спортсменов Москвы, Московской области и Гагры.

СУХУМ, 9 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Начинающие спортсмены из Гагры победили в турнире по вольной борьбе в Москве, посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне, рассказал Sputnik тренер по рукопашному бою и вольной борьбе Астамур Аристава.

"Турнир прошел 8 мая в Москве. Это соревнование проводилось для начинающих спортсменов, для детей в возрасте от семи до десяти лет. У нас три первых места, одно второе и три третьих места", - отметил он.

Золото на соревнованиях взяли Платон Агрба, Айк Косян и Осман Дбар. Серебро завоевал Нестор Лазба, а бронзовые медали достались Давиду Матосяну, Саурмагу Гуцаеву и Дамиру Гулия.

© Foto / предоставил Астамур Аристава Астамур Аристава

Как уточнил Аристава, тренирует гагрских спортсменов Адгур Гулия. Организовал турнир в Москву воспитанник гагрской школы вольной борьбы Эдвард Веробян, который сейчас работает тренером по вольной борьбе в российской столице.