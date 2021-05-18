Спортсменки по тайскому боксу из Гагры поедут на Первенство Европы

Первенство России по тайскому боксу, в котором приняло участие около одной тысячи спортсменов, проходит с 11 по 18 мая в Московской области.

СУХУМ, 18 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Юные спортсменки по тайскому боксу из Гагры Кристина и Элина Бейа, Валерия Дащян заняли вторые места в Первенстве России и получили право на участие в Первенстве Европы, рассказал корреспонденту Sputnik президент Федерации тайского бокса Абхазии Тимур Гергедава.

"Они заработали путевку на Первенство Европы по тайскому боксу, но нам пока не поступило информационное письмо о том, где и когда оно будет проходить. Я очень доволен результатом. С тех пор как началась пандемия коронавируса, наши спортсмены никуда не выезжали. Хочу отметить, что Гагрский район начинает нас радовать, и можно сказать, уже сравнялся по успехам в этом виде спорта с Сухумом", - сказал он.

Тимур Гергедава также поделился приятной новостью о том, что Федерация тайского бокса Абхазии подписала договор о сотрудничестве с Московской лигой панкратиона (вид смешанных единоборств – прим.) и обсуждается вопрос о проведении в Абхазии первого Чемпионата мира по панкратиону.

Он уточнил, что тайским боксом в республике занимаются более 250 юношей и девушек. Секции бойцовского клуба "Георгий Победоносец" работают в Сухуме, Гагре, Цандрипше, Сухумском районе. Планируется открытие секций в Гудауте, и уже начался набор спортсменов в Гале.

"Мы сейчас готовим специалистов, которые готовы работать тренерами. Два человека, которые два года занимаются тренерской деятельностью, уже прошли переподготовку. Мы отправляем их на повышение квалификации в Федерацию тайского бокса России", - сказал Гергедава.

Первенство России по тайскому боксу, в котором приняло участие около одной тысячи спортсменов, проходит с 11 по 18 мая в Московской области.

Помимо вторых мест, воспитанница гагрской секции Анастасия Щитова завоевала бронзовую медаль. Тренируют девушек Андрей Дащян, Владимир Календжян, Нико Саков.