Пятый тур чемпионата Абхазии по футболу стартует 18 мая

Чемпионат Абхазии, в котором участвуют восемь команд, будет проходить с апреля по ноябрь с перерывом на лето.

СУХУМ, 18 мая – Sputnik. Пятый тур чемпионата Абхазии по футболу стартует на стадионе "Динамо" во вторник 18 мая, встретятся сухумское "Динамо" и гудаутская "Рица", игра начнется в 17:00, сообщает Федерация футбола Абхазии.

После четырех туров обе команды набрали одинаковое количество очков – по девять, столько же на счету еще у двух команд – "Гагры" и сухумского "Нарта", у остальных участников чемпионата очков меньше.

На следующий день "Афон", у которого на данный момент три набранных баллов, будет принимать одного из лидеров первенства, команду "Нарт", которая в прошлом туре потерпела поражение от гагрских футболистов.

В четверг 20 мая "Гагра", возглавляющая турнирную таблицу, на стадионе имени Даура Ахвледиани встретится с аутсайдером чемпионата "Самурзаканом" из Гала, который завоевал только одно очко в четырех играх.

Завершится пятый тур матчем цандрыпшского "Садза", у которого одно очко, и ткуарчалского "Шахтера", располагающегося на пятой строчке турнирной таблицы с шестью очками. Игра состоится 21 мая в Гагре на стадионе имени Даура Ахвледиани.