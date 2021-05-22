Госкомитет по спорту Абхазии упорядочит спортивные нормативы

В Государственном комитете по делам молодежи и спорту прошла встреча с руководителями и представителями Федераций по видам спорта.

СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Государственный комитет по делам молодежи и спорту разработал квалификационные нормативы тренеров, судей и специалистов в области спорта. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета.

Нормативы будут зафиксированы в классификационной книжке, которая в ближайшее время будет пущена в тираж.

Как рассказал заместитель председателя Госкомитета по спорту Беслан Карчава, 30 декабря 2020 года был издан приказ о принятии положения и утверждении Единой Республиканской спортивной классификации.

"Целью ЕРСК является создание условий для повышения уровня спортивного мастерства спортсменов, привлечения граждан Республики Абхазия к занятиям спортом, совершенствование системы подготовки спортсменов для участия в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях", - отметил он.

Карчава подчеркнул, что за всю историю абхазского спорта это будет первый регламентирующий документ для упорядочения спортивных нормативов.

© Foto / Facebook/Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту В Государственном комитете по делам молодежи и спорту прошла встреча с руководителями и представителями Федераций по видам спорта

Глава Госкомитета Джемал Губаз отметил, что у ведомства и федераций одна общая цель - воспитать профессиональных спортсменов, которые будут прославлять республику на международной арене.

Руководителям федераций было поручено предоставить необходимые документы тренеров и судей для присвоения им соответствующих категорий, так как с 1 июля Госкомитет не сможет оплачивать услуги судьям без категорий. Кроме того, до конца второго квартала федерациям необходимо привести свою документацию в соответствие для включения в реестр видов спорта Госкомитета.

В Госкомитете были созданы две комиссии: из пяти человек для присвоения спортивных званий, из 13 человек для присвоения квалификационных категорий судьям и тренерам.

Первое заседание комиссии по присвоению категорий тренерам и судьям пройдет в конце июня. Планируется утверждение главных тренеров сборных команд по видам спорта и создание карточек спортсменов.