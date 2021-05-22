В XXVIII чемпионате Абхазии по футболу принимают участие восемь команд. Чемпионат будет проходить с 20 апреля по ноябрь этого года.

СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Шестой тур чемпионата Абхазии по футболу стартует 23 мая, сообщает Федерация футбола республики.

Галский "Самурзакан" примет на своем стадионе команду из Нового Афона.

В понедельник состоится матч между "Шахтером" и гудаутской "Рицей". Игра пройдет на стадионе имени Виталия Дараселия в Очамчыре.

Во вторник 25 мая на стадионе "Динамо" состоится центральный матч шестого тура "Нарт" - "Динамо".

Завершится шестой тур в Гагре 26 мая матчем цандрыпшского "Садз" и команды "Гагра".

Начало матчей шестого тура в 17:00.

Чемпионат Абхазии, в котором участвуют восемь команд, будет проходить с апреля по ноябрь с перерывом на лето.

В XXVIII чемпионате Абхазии принимают участие восемь команд: "Садз" из Цандрипша, "Гагра", "Афон", гудаутская "Рица", столичные "Динамо" и "Нарт", "Самурзакан" из Гала и ткуарчалский "Шахтер". До середины июня будет сыгран первый круг, летом матчей не будет, с сентября начнется второй круг, а затем пройдет третий.