Новый президент Федерации баскетбола Абхазии: необходима программа развития

СУХУМ, 23 мая – Sputnik. Необходимо принять новую программу развития баскетбола в Абхазии, сказал в интервью радио Sputnik новый президент общественной организации Эраст Агумава.

"Эти вопросы мы уже обговаривали с членами федерации. В ближайшее время планируется собрание, а потом и конференция большая, на которой все эти вопросы будут обсуждаться. Я очень надеюсь на поддержку руководства страны, на Госкомспорт Абхазии, а у нас есть понимание, как дальше действовать", - подчеркнул он.

Кроме того, Агумава надеется на поддержку людей, которые когда-то занимались и любят этот вид спорта.

"Разработкой программы будет заниматься исполком федерации, это те люди, которые знают что такое баскетбол, тренеры, понимающие как дальше развивать этот вид спорта в нашей республике. Упор, конечно, будет делаться на детский и юношеские секторы, также необходимо поддержать наших ветеранов, многие из которых играют до сих пор", - заметил президент Федерации баскетбола Абхазии.

Несмотря на то, что в организации не было президента на протяжении последних трех лет, баскетбол не стоял на месте, проводились различные турниры в республике, местные команды выезжали за пределы страны. При этом сейчас баскетболу необходимо придать новый импульс, заметил Эраст Агумава.

"Нам обязательно нужно будет со временем сперва выходить на уровень юга России, если мы будем здесь вариться в собственном соку толка будет мало. Необходимо подбирать кадры, как делал мой тренер Александр Михайлович Седов, он объезжал школы, вытаскивал оттуда талантливых ребят, приглашал их в секции для того, чтобы дальше тренировать и развивать баскетбольную школу", - подчеркнул он.

Также он сообщил, что в беседе с председателем Госкомспорта Абхазии Джемалом Губаз они договорились создать комиссию, которая будет определять квалификацию претендентов на тренерскую работу и что просто так сертификаты никто получать не будет.