Хабиб Нурмагомедов проведет мастер-класс в Сухуме в День защиты детей

На мероприятии состоится запуск национальной платформы "Будущее Абхазии", цель которой - поддержка талантливой молодежи республики и разработка реформ для процветающего будущего.

СУХУМ, 26 мая - Sputnik. В Сухуме 1 июня пройдет мастер-класс чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, сообщил Sputnik президент Федерации тайского бокса Абхазии, основатель бойцовского клуба "Георгий Победоносец" Теймураз Гергедава.

"Нурмагомедов ответит на вопросы молодых спортсменов, состоятся показательные бои учеников клуба "Георгия Победоносца", выступят государственные и молодые лидеры Абхазии и России", - отметил Гергедава.

Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей и пройдет на стадионе "Динамо", начало в 19:00.

Гергедава добавил, что в рамках показательных выступлений будет два боя по смешанным единоборствам и два боя по тайскому боксу, один из которых будет титульный - в промоушне Интерконтинентальной лиги тактик тайского бокса и кикбоксинга. Это вакантный пояс, и за него будет биться Давид Амичба.

О том, что Хабиб Нурмагомедов планирует приехать в Абхазию с мастер-классом стало известно в феврале после его встречи с основателем движения Послов доброй воли Абхазии, действительным госсоветником России Иналом Ардзинба.

Читайте также: