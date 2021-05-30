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Воспитанники Дениса Царгуш заняли восемь первых мест на первенстве Европы

© Foto / facebook/Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту
Спорт
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Заслуженный мастер спорта России, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени Денис Царгуш тренирует младших юношей сборной России по вольной борьбе.

СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Юношеская сборная России по вольной борьбе под руководством старшего тренера Дениса Царгуш завоевала восемь золотых медалей на первенстве Европы U-15, сообщает Госкомитет по делам молодежи и спорту Абхазии.

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© Sputnik / Владимир Баранов
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Чемпионат проходил с 27 по 30 мая в Софии. Всего российские вольники заняли 12 призовых мест, среди которых, помимо золота, еще два серебра и две бронзы.

Председатель Госкомспорта Абхазии Джемал Губаз поздравил Дениса Царгуш с успешным выступлением его воспитанников.

Борец из Абхазии Денис Царгуш - бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года, трехкратный чемпион мира (2009, 2010, 2014), трехкратный чемпион Европы (2010, 2011, 2012), пятикратный чемпион России (2006, 2009, 2010, 2012, 2014), заслуженный мастер спорта России.

За выдающиеся спортивные достижения и пропаганду физической культуры и спорта Денис Царгуш был отмечен высшей государственной наградой Абхазии - орденом "Ахьдз-Апша" II степени.

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