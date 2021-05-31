Корай Ацугба поборется за титул чемпиона MMA World Mix Fight

СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Чемпион GMC чемпионата Германии по смешанным единоборствам Корай Дженгиз (Ацугба) проведет бой в чемпионате от MMA World Mix Fight, который пройдет 17 июня в Турции, сообщает Госкомспорта Абхазии.

Абхазскому бойцу будет противостоять спортсмен из Грузии Важа Мачарашвили, говорится в сообщении.

Боец MMA Корай Дженгиз (Ацугба) - спортсмен по смешанным боевым искусствам, представитель зарубежной абхазской диаспоры. С 2014 года занимался борьбой и кикбоксингом. Участвует в турнирах чемпионата Германии по смешанным единоборствам и Hard Fighting Championship (французская организация по смешанным единоборствам, созданная в 2010 году).

Отец спортсмена Озхан Дженгиз (Ацугба) был президентом Союза смешанных боевых единоборств ММА Абхазии, чемпионом Европы по вольной борьбе, мастером спорта международного класса.