Сборная Абхазии взяла бронзу на Кубке мира по рукопашному бою

XII Кубок мира по полноконтактному рукопашному бою FCF-MMA проходил с 28 по 30 мая в Таганроге.

СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Сборная Абхазии заняла третье место в командном зачете на Кубке мира по полноконтактному рукопашному бою, сообщает Госкомитет по делам молодежи и спорту.

Абхазию на соревнованиях представляли четыре спортсмена. Это воспитанники заслуженного тренера Абхазии и России Ваграма Алексаняна Артур Акопян и Рауль Хзарджян, занявшие второе и третье места соответственно. И воспитанники секции кикбоксинга Управления по делам молодежи и спорта администрации Сухума Александр Зухба и Энри Агрба, занявшие третьи места. Тренирует спортсменов Таташь Атумава.

Всего в турнире приняли участие 160 спортсменов. Первое командное место заняла Россия, второе - Кыргызстан.