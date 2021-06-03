Элкан Гвазава установил рекорд и стал чемпионом России по тяжелой атлетике

СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Элкан Гвазава стал чемпионом России по тяжелой атлетике, сообщает Госкомспорта Абхазии.
Спортсмен из Абхазии выступал в весовой категории до 61 килограмма и установил рекорд России, подняв штангу весом 121 килограмм в рывке. В толчке итоговый результат равен 138 килограммам.
Элкан Гвазава учится в Казанском училище Олимпийского резерва, тренируется под руководством Марата Мадиярова.
Ранее спортсмен тренировался в Калдахуарской школе-интернат имени Чагава в секции по тяжелой атлетике под руководством мастера спорта СССР, заслуженного учителя Абхазии Ясона Кяхба.