Элкан Гвазава установил рекорд и стал чемпионом России по тяжелой атлетике

С 1 по 8 июня в Ханты-Мансийске проходит чемпионат России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин.

СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Элкан Гвазава стал чемпионом России по тяжелой атлетике, сообщает Госкомспорта Абхазии.

Спортсмен из Абхазии выступал в весовой категории до 61 килограмма и установил рекорд России, подняв штангу весом 121 килограмм в рывке. В толчке итоговый результат равен 138 килограммам.

Элкан Гвазава учится в Казанском училище Олимпийского резерва, тренируется под руководством Марата Мадиярова.

Ранее спортсмен тренировался в Калдахуарской школе-интернат имени Чагава в секции по тяжелой атлетике под руководством мастера спорта СССР, заслуженного учителя Абхазии Ясона Кяхба.