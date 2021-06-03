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Элкан Гвазава установил рекорд и стал чемпионом России по тяжелой атлетике

© Foto / Facebook/Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту
Спорт
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С 1 по 8 июня в Ханты-Мансийске проходит чемпионат России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин.

СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Элкан Гвазава стал чемпионом России по тяжелой атлетике, сообщает Госкомспорта Абхазии.

Элкан Гвазава (слева) занял второе место в соревнованиях по тяжелой атлетике в Казани
© Foto / facebook /Госкомитет по делам молодежи и спорту Абхазии
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Спортсмен из Абхазии выступал в весовой категории до 61 килограмма и установил рекорд России, подняв штангу весом 121 килограмм в рывке. В толчке итоговый результат равен 138 килограммам.

Элкан Гвазава учится в Казанском училище Олимпийского резерва, тренируется под руководством Марата Мадиярова.

Ранее спортсмен тренировался в Калдахуарской школе-интернат имени Чагава в секции по тяжелой атлетике под руководством мастера спорта СССР, заслуженного учителя Абхазии Ясона Кяхба.

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