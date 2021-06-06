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Победа и ничья: завершился седьмой тур первого круга чемпионата Абхазии по футболу

© Sputnik / Томас Тхайцук
Спорт
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В XXVIII чемпионате Абхазии по футболу, который пройдет с 20 апреля по ноябрь,  принимают участие восемь команд из всех районов республики.  

СУХУМ, 6 июн – Sputnik. Завершился седьмой тур первого круга чемпионата Абхазии по футболу, сообщает Федерация футбола Абхазии.

© Sputnik / Леон Гуния
Турнирная таблица Чемпионата Абхазии по футболу

Как пишет Федерация, стартовый матч седьмого тура оказался неожиданным, и Цандрыпшский "Садз", давший бой лидеру чемпионата в предыдущем туре, ничего не смог противопоставить в матче с командой из Нового Афона.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Сухумское  "Динамо" на родном стадионе одержало крупную победу над галским "Самурзаканом", что позволило им завершить первый круг на втором месте.

Подопечные Тамаза Еник – ФК "Гагра", благодаря победе над "Шахтером" из Ткуарчала, уверенно продолжают возглавлять турнирную таблицу после первого круга.

"Заключительный матч первого круга подарил любителям футбола жаркую и боевую ничью. В матче, где встречались команды, ведущие борьбу за чемпионство, - гудаутская "Рица" и сухумский "Нарт" - зрители увидели и красные карточки, и пенальти на последней минуте. Благодаря этой ничьей, подопечные Рафаэля Багателия замыкают третью строчку в турнирной таблице после первого круга", - сообщает Федерация футбола Абхазии.

В XXVIII чемпионате Абхазии принимают участие восемь команд: "Садз" из Цандрипша, "Гагра", "Афон", гудаутская "Рица", столичные "Динамо" и "Нарт", "Самурзакан" из Гала и ткуарчалский "Шахтер". Чемпионат будет проходить с 20 апреля по ноябрь, до середины июня будет сыгран первый круг, летом матчей не будет, с сентября начнется второй круг, а затем пройдет третий.

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