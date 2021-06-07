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Футбол. Чемпионат мира - 2014. Матч Россия - Южная Корея Архивное фото.

Второй круг Чемпионата Абхазии по футболу стартовал 7 июня

© Sputnik / Алексей Филиппов
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В XXVIII чемпионате Абхазии принимают участие восемь команд: "Садз" из Цандрипша, "Гагра", "Афон", гудаутская "Рица", столичные "Динамо" и "Нарт", "Самурзакан" из Гала и ткуарчалский "Шахтер".

СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Восьмой тур Чемпионата Абхазии по футболу стартовал в понедельник 7 июня на стадионе "Динамо" в Сухуме. Об этом сообщает Федерация по футболу Абхазии. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
Победа и ничья: завершился седьмой тур первого круга чемпионата Абхазии по футболу

Второй круг турнира, или восьмой тур, начался с игры столичного "Динамо" против цандрыпшского "Садза".

8 июня "Афон" сыграет на своем стадионе с лидером чемпионата - командой "Гагра".

В среду 9 июня на стадионе имени Виталия Дараселия в Очамчыре состоится матч между ткуарчалским "Шахтером" и сухумским "Нартом".

В заключительном матче восьмого тура гудаутская "Рица" сыграет с галским "Самурзаканом". Матч состоится 10 июня на стадионе имени Льва Ажиба в Гудауте.

Отмечается, что начало матчей в 17:30.

В XXVIII чемпионате Абхазии по футболу, который пройдет с 20 апреля по ноябрь,  принимают участие восемь команд из всех районов республики.  

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