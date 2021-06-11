ЕВРО-2020: главный футбольный турнир Европы стартует в Риме

ЕВРО-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в одиннадцати городах Европы. Изначально турнир был запланирован на 2020 год, но его отложили из-за пандемии коронавируса.

СУХУМ, 11 июн - Sputnik. Шестнадцатый чемпионат Европы по футболу стартует матчем между сборными Турции и Италии в Риме в пятницу 11 июня, пишет РИА Новости.

УЕФА приурочил ЕВРО-2020 к 60-летию первого континентального первенства, в котором победу одержала сборная СССР, и распределил матчи по 12 городам Европы. Однако из-за ограничений по COVID-19 (невозможность городом гарантировать присутствие зрителей на трибунах) УЕФА отдал матчи Дублина Санкт-Петербургу и Лондону, а из Бильбао турнир переехал в Севилью.

В чемпионате принимают участие 24 сборные, разделенные на шесть групп: 20 команд отобрались напрямую, еще четыре завоевали путевки через плей-офф.

В 1/8 финала выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные из числа тех, что заняли третьи места в своих группах.

Наибольшее количество матчей (восемь) примет Лондон, в котором состоятся полуфиналы и финал. На одну игру меньше увидят зрители в Санкт-Петербурге. Групповая стадия ЕВРО-2020 пройдет 11-23 июня, плей-офф стартует 26 июня.

В группе А собрались Италия, Турция, Уэльс, Швейцария. Расписание матчей: Турция – Италия (11 июня, Рим), Уэльс – Швейцария (12, Баку), Турция – Уэльс (16, Баку), Италия – Швейцария (16, Рим), Италия – Уэльс (20, Рим), Швейцария – Турция (20, Баку).

Матчи этого квартета примут два города – Рим и Баку.

В группе B - Россия, Бельгия, Дания, Финляндия. Расписание матчей: Дания – Финляндия (12 июня, Копенгаген), Бельгия – Россия (12, Санкт-Петербург), Финляндия – Россия (16, Санкт-Петербург), Дания – Бельгия (17, Копенгаген), Финляндия – Бельгия (21, Санкт-Петербург), Дания – Россия (21, Копенгаген).

В группе C - Австрия, Нидерланды, Северная Македония, Украина. Расписание матчей: Австрия – Северная Македония (13 июня, Бухарест), Нидерланды – Украина (13, Амстердам), Украина – Северная Македония (17, Бухарест), Нидерланды – Австрия (17, Амстердам), Украина – Австрия (21, Бухарест), Северная Македония – Нидерланды (21, Амстердам).

В группе D - Англия, Хорватия, Чехия, Шотландия. Расписание матчей: Англия – Хорватия (13 июня, Лондон), Шотландия – Чехия (14, Глазго), Хорватия – Чехия (18, Глазго), Англия – Шотландия (18, Лондон), Чехия – Англия (22, Лондон), Хорватия – Шотландия (22, Глазго).

В группе E - Испания, Швеция, Польша, Словакия. Расписание матчей: Польша – Словакия (14 июня, Санкт-Петербург), Испания – Швеция (14, Севилья), Швеция – Словакия (18, Санкт-Петербург), Испания – Польша (19, Севилья), Швеция – Польша (23, Санкт-Петербург), Словакия – Испания (23, Севилья).

В группе F - Франция, Португалия, Германия, Венгрия. Расписание матчей: Венгрия – Португалия (15 июня, Будапешт), Франция – Германия (15, Мюнхен), Венгрия – Франция (19, Будапешт), Португалия – Германия (19, Мюнхен), Германия – Венгрия (23, Мюнхен), Португалия – Франция (23, Будапешт).