Десятый турнир по баскетболу памяти Сергея Багапш пройдет в Абхазии в июле

Председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту Джемал Губаз провел совещание, посвященное вопросам проведения международного турнира.

СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Десятый юбилейный турнир по баскетболу памяти второго президента Абхазии Сергея Багапш пройдет в июле, сообщает Госкомспорта республики.

Соревнования стартуют 2 июля, в них примут участие 10 команд – сборная Абхазии, команды из ДНР, ЛНР, Ростовской области, Краснодарского края, Черкесска, Волгограда и команда 7-й российской военной базы в Абхазии.

В рамках турнира планируется проведение торжественных мероприятий в Госфилармонии.

Международный турнир среди мужских команд по баскетболу памяти первого президента Федерации баскетбола Абхазии, второго президента Абхазии Сергея Багапш проходит в Абхазии с 2011 года.